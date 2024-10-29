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（影音）福爾思庭曝心靈課洗腦 授課老師會責罵踹椅

（影音）福爾思庭曝心靈課洗腦 授課老師會責罵踹椅愛莉莎莎、福爾思庭分享心靈成長課背後秘辛。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級」家寧最近宣布開新頻道，被挖出過往參加心靈成長課，掀起外界議論，網紅愛莉莎莎和福爾思庭最近也上傳新片，分享過往參加心靈成長課經驗，揭開課程中隱藏洗腦風險。

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新片中，愛莉莎莎指這類身心靈課程多偏向心靈成長類型，並非單純宗教或瑜伽冥想，福爾思庭則說當初在朋友推薦下加入該課程，「課程分成三階段，每階段皆需繳費，但參加到第三階段後明顯感到被洗腦。」

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家寧的新頻道「秘月期POPOO」日前上傳首支影片，短短2天創下破百萬觀看紀錄。（翻攝自YouTube）家寧的新頻道「秘月期POPOO」日前上傳首支影片，短短2天創下破百萬觀看紀錄。（翻攝自YouTube）

福爾思庭提及，課程初期從中獲得自我反省啟發，「但到第二階段時氛圍開始轉變，授課老師會透過責罵、踹椅等方式，讓學員感到被拯救的心理，藉此逐步建立學員對老師依賴。」

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最後福爾思庭更說，第三階段學員開始被要求拉人加入，「每周每組至少要有一人進來才算成功」，未成功則被認為人際關係不佳，甚至有人還會借錢參加課程。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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