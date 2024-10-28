（影）馬來西亞網紅一粒車為周杰倫被撞飛 狂粉瘋剪繩傻眼

馬來西亞網紅「Elecher」一粒車。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕馬來西亞網紅「Elecher」一粒車興奮分享周杰倫「嘉年華2024」世界巡演照片，還曝光自己去看演唱會時，竟然被坐在身後的中國粉絲撞飛。

相關新聞：海產道歉了！ 託買周杰倫門票惹怒小鐘：警惕禮貌怎麼寫

請繼續往下閱讀...

一粒車昨（27）日在社群上曬出自己與老公、朋友一起去看周杰倫演唱會的影片，因為座位很好她興奮大呼：「超近視角看哥，是回憶是青春是圓夢啊啊啊」。一粒車也在限時動態分享了很多現場片段。

一粒車開心分享自己參加周杰倫演唱會的照片。（翻攝自IG）

其中一段點歌環節，周杰倫選了坐在一粒車身後的中國粉絲，鏡頭也隨之聚焦在那名粉絲身上，一粒車沾光上了螢幕。她興奮說：「謝謝這位小姐姐讓我有上鏡的機會」！周杰倫準備跟粉絲握手的時候，那名幸運兒猝不及防往前起身，一粒車差點被撞飛出去。

相關新聞：爆乳人妻疑似黃牛 周杰倫演唱會搶到198張票

已經那麼幸運了，沒想到那名粉絲還有更瘋狂的動作，只見她老公拿出指甲剪，快速剪斷把椅子綁在一起的繩子，讓一粒車相當傻眼。

在 Instagram 查看這則貼文 Elecher Lee（@elecherlee）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法