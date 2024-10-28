晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

（影）馬來西亞網紅一粒車為周杰倫被撞飛 狂粉瘋剪繩傻眼

馬來西亞網紅「Elecher」一粒車。（翻攝自IG）馬來西亞網紅「Elecher」一粒車。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕馬來西亞網紅「Elecher」一粒車興奮分享周杰倫「嘉年華2024」世界巡演照片，還曝光自己去看演唱會時，竟然被坐在身後的中國粉絲撞飛。

相關新聞：海產道歉了！ 託買周杰倫門票惹怒小鐘：警惕禮貌怎麼寫

一粒車昨（27）日在社群上曬出自己與老公、朋友一起去看周杰倫演唱會的影片，因為座位很好她興奮大呼：「超近視角看哥，是回憶是青春是圓夢啊啊啊」。一粒車也在限時動態分享了很多現場片段。

一粒車開心分享自己參加周杰倫演唱會的照片。（翻攝自IG）一粒車開心分享自己參加周杰倫演唱會的照片。（翻攝自IG）

其中一段點歌環節，周杰倫選了坐在一粒車身後的中國粉絲，鏡頭也隨之聚焦在那名粉絲身上，一粒車沾光上了螢幕。她興奮說：「謝謝這位小姐姐讓我有上鏡的機會」！周杰倫準備跟粉絲握手的時候，那名幸運兒猝不及防往前起身，一粒車差點被撞飛出去。

相關新聞：爆乳人妻疑似黃牛  周杰倫演唱會搶到198張票

已經那麼幸運了，沒想到那名粉絲還有更瘋狂的動作，只見她老公拿出指甲剪，快速剪斷把椅子綁在一起的繩子，讓一粒車相當傻眼。

在 Instagram 查看這則貼文

Elecher Lee（@elecherlee）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中