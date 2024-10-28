家寧「邪教片」觀看破百萬 網發毛：想繼續看

家寧的新頻道「秘月期POPOO」日前上傳首支影片，短短2天創下破百萬觀看紀錄。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber「眾量級」家寧與男友Andy宣布分手後，兩人各自創立頻道發展。家寧的新頻道「秘月期POPOO」日前上傳首支影片，短短2天創下破百萬觀看紀錄，但許多網友認為家寧在影片中的狀態詭異，還有人認為家寧上心靈課程誤進邪教，不過現在竟有網友透露：「她繼續發怪影片的話，應該會繼續一直破百萬～想看」。

家寧全新頻道首支上架影片，上架2日觀看次數達132萬次。（翻攝自YouTube）

家寧在「秘月期POPOO」的首支影片名為「有話要說！噓！」，2天前上架，許多人看過之後認為家寧在裡面的狀態異常「正能量」。影片中家寧用一種興奮的語氣說：「你今天PO了嗎，你不知道下一刻會遇見什麼樣的人，我告訴你，我也不知道」、「你不知道你下一刻會發生什麼樣的是，我也告訴你，我也不知道」根本不知所云，但家寧卻接著說：「我只知道當你此刻觀看的時候，我們之間已經產生微妙變化，這讓我感覺很好，好到天翻地覆」，網友看到這兒，整個發毛，猜測家寧是不是進了邪教。

請繼續往下閱讀...

家寧與Andy分手後成立新頻道。（翻攝自YouTube）

這支影片上傳2天，觀看次數就破百萬同時引起網友熱烈討論，許多人認為家寧在影片中最奇怪的地方就是她始終保持著很亢奮、開心的感覺，臉上的笑容看起來也很假，不過也有網友揭開盲點「這一分鐘 你有什麼收穫嗎」？

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法