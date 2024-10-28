李宗盛預告即將奔七「能唱多少場就唱多少場」 自爆靠女人的歌吃飯

〔記者陳慧玲／台北報導〕66歲的李宗盛帶著「有歌之年」巡迴演唱會到不同城市與粉絲交流，最近他在巡演時有感而發對歌迷說：「即將奔七，能唱多少場就唱多少場。」歌迷同樣把握機會，好好欣賞他的眾多經典歌曲。

李宗盛自勉能唱多少場就唱多少場。（相信音樂提供）

「有歌之年」前幾天到西安奧體中心體育館唱兩場，李宗盛特別選唱《真心英雄》送給歌迷，也獻唱《生命中的精靈》、《寂寞難耐》等代表歌曲，感性談到：「做為一個寫歌的人來說，我所得到的愛和支持已超過我應得的。」

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另外李宗盛演唱《飛》、《七點鐘》、《最愛》三首讓他通過滾石考驗之歌，當年也塑造了他寫歌風格，他開玩笑說：「暗暗預告我接下來要靠女人的歌吃飯。」

李宗盛幫很多女歌手寫過好歌，笑稱靠女人的歌吃飯。（相信音樂提供）

李宗盛演唱會上也會分享一些創作故事，他透露和女藝人合作獲得不同的創作啟發，談到：「我碰到莫文蔚寫歌的文字風格稍微變了，莫文蔚給我城市感加上她是演員，所以她不會很進去那首歌，把歌唱死，像是旁觀者跟觀眾講戲的感覺，跟這些人合作很有意思。」他也唱了寫給莫文蔚的歌《陰天》。

李宗盛在演唱會上，會和歌迷分享創作故事。（相信音樂提供）

另外談到和辛曉琪合作，李宗盛說是在他開車時，聽到廣播就很喜歡她的聲音，於是打電話到她的唱片公司，促成了經典曲《領悟》的合作。

完成演出，李宗盛將暫時休息，接下來11月16日去新加坡室內體育館開唱，12月6日在多倫多Coca-Cola Coliseum、12月14日在紐約Barclays Center、以及12月21日在拉斯維加斯的MGM Grand Garden Arena巡演。

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