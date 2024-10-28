侯友宜規劃新北大巨蛋 電視名嘴潑冷水唱衰

台北大巨蛋啟用以來狀況頻傳。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕台北大巨蛋啟用以來引發熱烈看球熱潮，「周董」周杰倫將開演唱會，門票更是秒殺，出現黃牛喊到一張票30萬天價，新北市長侯友宜日前在議會透露新北大巨蛋已展開選址，稱樹林大柑園、樹林防洪三期整開區還算理想，引發各界關注，但被資深媒體人、電視名嘴羅友志打臉反酸：「新北，根本沒有第二顆蛋的空間！」

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今（28）日上午，羅友志開酸新北大巨蛋規劃，他不客氣說：「新北孵蛋消息，看在新北住50年的人眼裡，只有5個字：一直耍我們。」表示自己從大學畢業，什麼新北交通網、三環三線，連城路、金城路一挖15年，「我們土樹三鶯的次等公民，也痛苦了那麽多年！」

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羅友志無奈表示：「巨蛋放在樹林，應該開心啊！但又要15年嗎？堵堵堵，還要搞我們幾年？」更舉例日本1億2千萬人口，4萬人以上的巨蛋，也不過5顆，平均2400萬人一顆，「我們650萬雙北人口就2顆？腹地有那麼大嗎？」

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他更進一步唱衰：「以當時遠雄大巨蛋的營運計畫，如果加上新北巨蛋，2顆蛋同時辦活動至少有幾10天…如果要滿場9萬人，也就是70幾個人就有一個人在兩顆蛋，放寬一點也有100多人，這怎麼可能？」直接表示：「註定營運困難。」

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