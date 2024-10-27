晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

最美童星「小羋月」長大了！劉楚恬15歲絕美慶生照曝光

劉楚恬因在古裝劇《羋月傳》中飾演「小羋月」走紅。（翻攝自微博）劉楚恬因在古裝劇《羋月傳》中飾演「小羋月」走紅。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國童星劉楚恬曾在古裝劇《羋月傳》中飾演「小羋月」，憑藉如洋娃娃般的軟萌臉蛋爆紅，甚至被全網要求「禁止整形」。而剛慶祝15歲生日的她，也曬出一系列慶生美照，絕美五官令網友驚呆。

劉楚恬剛過15歲生日。（翻攝自微博）劉楚恬剛過15歲生日。（翻攝自微博）

劉楚恬日前在社群分享多張慶生照，開心寫下「15歲生日快樂」，可見照片中的她身穿白色泡泡袖洋裝，一頭長髮披肩，手拿花束並對著鏡頭露出燦笑，清秀五官與小時候並無太大區別，不過臉蛋已經逐漸退去幼時的嬰兒肥，並且也抽高許多，如今已經是一名氣質出眾的美少女。

劉楚恬的甜美五官依舊。（翻攝自微博）劉楚恬的甜美五官依舊。（翻攝自微博）

劉楚恬也在文中透露，「收到很多祝福，吃了很多蛋糕，許了很多願望，祝我生日快樂」，顯見15歲生日過得相當滿足。而劉楚恬的近況照曝光後，也湧進大批網友留言，「從小美到大」、「十五歲的恬恬也要一直一直幸福呀，願你一直被愛包圍」、「越來越美啦」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中