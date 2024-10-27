最美童星「小羋月」長大了！劉楚恬15歲絕美慶生照曝光

劉楚恬因在古裝劇《羋月傳》中飾演「小羋月」走紅。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國童星劉楚恬曾在古裝劇《羋月傳》中飾演「小羋月」，憑藉如洋娃娃般的軟萌臉蛋爆紅，甚至被全網要求「禁止整形」。而剛慶祝15歲生日的她，也曬出一系列慶生美照，絕美五官令網友驚呆。

劉楚恬剛過15歲生日。（翻攝自微博）

劉楚恬日前在社群分享多張慶生照，開心寫下「15歲生日快樂」，可見照片中的她身穿白色泡泡袖洋裝，一頭長髮披肩，手拿花束並對著鏡頭露出燦笑，清秀五官與小時候並無太大區別，不過臉蛋已經逐漸退去幼時的嬰兒肥，並且也抽高許多，如今已經是一名氣質出眾的美少女。

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劉楚恬的甜美五官依舊。（翻攝自微博）

劉楚恬也在文中透露，「收到很多祝福，吃了很多蛋糕，許了很多願望，祝我生日快樂」，顯見15歲生日過得相當滿足。而劉楚恬的近況照曝光後，也湧進大批網友留言，「從小美到大」、「十五歲的恬恬也要一直一直幸福呀，願你一直被愛包圍」、「越來越美啦」。

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