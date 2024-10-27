有夢最美！告五人7年前寫下《從沒去過巴塞隆納》願望成真卻想改歌名

告五人歐洲巡演獲得許多感動，開心用歌聲陪伴各地歌迷。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕有夢最美！告五人雲安7年前寫下《從沒去過巴塞隆納》，歌詞唱到「你笑著對我說，你想去巴塞隆納」，最近這夢想真的實現了，他和女友犬青，還有鼓手哲謙終於第一次到了巴塞隆納開唱，雲安強忍激動的心情說：「不能現在就哭，哭了聲音就會沙啞！」

「宇宙的有趣」巡演首度飛到西班牙巴塞隆納舉辦，告五人激動喊出：「我們終於來到巴塞隆納了！」雲安也分享創作動力：「想當年故事是這樣的，我每天都會和犬青、哲謙講，我們有一天一定要去那個夢想的城市！」

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告五人歐洲巡演，利用空檔走訪知名的巴塞隆納主教座堂。（相信音樂提供）

如今真的到了巴塞隆納，哲謙說：「一時之間有太多感動難以消化，有好幾度很想流淚！今天的回憶我會永遠放在心中，實在太不可思議。」犬青則說：「我們終於來了，以後要唱這首歌就得改歌名，改成《終於來到巴塞隆納》！」

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趁著演出空檔，告五人也走訪當地知名的巴塞隆納主教座堂，欣賞老城區美麗的哥德式建築。除了巴塞隆納，告五人這次歐洲巡演也到了巴黎，在155年歷史、象徵巴黎夜生活的「女神遊樂廳」（Folies Bergère）開唱，過去包括喜劇泰斗卓別林、法國國寶女伶愛迪琵雅芙、英國傳奇歌手艾爾頓強都曾在此演出。

告五人去巴黎羅浮宮朝聖。（相信音樂提供）

告五人覺得很榮幸，談到：「身為一個樂團最榮幸的事情，就是我們的歌能夠成為你在生活的後盾，這個感覺對我們來說非常珍貴，希望告五人可以永遠扮演這個角色！」團員也抽空去逛了巴黎羅浮宮。

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