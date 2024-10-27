晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

有夢最美！告五人7年前寫下《從沒去過巴塞隆納》願望成真卻想改歌名

告五人歐洲巡演獲得許多感動，開心用歌聲陪伴各地歌迷。（相信音樂提供）告五人歐洲巡演獲得許多感動，開心用歌聲陪伴各地歌迷。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕有夢最美！告五人雲安7年前寫下《從沒去過巴塞隆納》，歌詞唱到「你笑著對我說，你想去巴塞隆納」，最近這夢想真的實現了，他和女友犬青，還有鼓手哲謙終於第一次到了巴塞隆納開唱，雲安強忍激動的心情說：「不能現在就哭，哭了聲音就會沙啞！」

「宇宙的有趣」巡演首度飛到西班牙巴塞隆納舉辦，告五人激動喊出：「我們終於來到巴塞隆納了！」雲安也分享創作動力：「想當年故事是這樣的，我每天都會和犬青、哲謙講，我們有一天一定要去那個夢想的城市！」

告五人歐洲巡演，利用空檔走訪知名的巴塞隆納主教座堂。（相信音樂提供）告五人歐洲巡演，利用空檔走訪知名的巴塞隆納主教座堂。（相信音樂提供）

如今真的到了巴塞隆納，哲謙說：「一時之間有太多感動難以消化，有好幾度很想流淚！今天的回憶我會永遠放在心中，實在太不可思議。」犬青則說：「我們終於來了，以後要唱這首歌就得改歌名，改成《終於來到巴塞隆納》！」

[3]

趁著演出空檔，告五人也走訪當地知名的巴塞隆納主教座堂，欣賞老城區美麗的哥德式建築。除了巴塞隆納，告五人這次歐洲巡演也到了巴黎，在155年歷史、象徵巴黎夜生活的「女神遊樂廳」（Folies Bergère）開唱，過去包括喜劇泰斗卓別林、法國國寶女伶愛迪琵雅芙、英國傳奇歌手艾爾頓強都曾在此演出。

告五人去巴黎羅浮宮朝聖。（相信音樂提供）告五人去巴黎羅浮宮朝聖。（相信音樂提供）

告五人覺得很榮幸，談到：「身為一個樂團最榮幸的事情，就是我們的歌能夠成為你在生活的後盾，這個感覺對我們來說非常珍貴，希望告五人可以永遠扮演這個角色！」團員也抽空去逛了巴黎羅浮宮。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中