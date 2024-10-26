晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

法蘭科性醜聞後被好友斷聯！現身影展坦言「沒再說過話」

〔記者許世穎／綜合報導〕46歲金球獎影帝詹姆斯法蘭科2018年遭5名女子指控有「不當行為」，隨後更被爆出利用名氣與教學之便，對女性伸出狼爪，還被提出訴訟，之後演藝路幾乎暫停。近日他公開現身羅馬電影節宣傳新片《嘿！喬》（Hey Joe.），除了提到近年心路歷程，也透露已和好友塞斯羅根完全斷聯。

2019年法蘭科遭指控性剝削參加他表演課的年輕女性，最終已達成和解，雖然他2021年12月的參加《The Jess Cagle》播客時承認曾與表演課學生發生性關係，並表示「那是錯誤的，但我並非蓄意為之」，但仍被排擠出好萊塢。

詹姆斯法蘭科（左）和昔日好友塞斯羅根已完全斷聯。（翻攝自IMDB）詹姆斯法蘭科（左）和昔日好友塞斯羅根已完全斷聯。（翻攝自IMDB）

法蘭科接受《綜藝》訪問時被問到遭好萊塢排擠時不願多談，但表示「事情就是這樣，我真的已經走出來了。這件事已經解決了，我也因此改變了。所以，就這樣吧，一切都結束了。」更說自己現在只想繼續前進。

2018年法蘭科自導自演《大災難家》為他贏得金球獎音樂或喜劇類最佳男主角，但在性騷指控後，他基本上被排除在奧斯卡提名之外。他表示自己真正感悟是，有時生活給人的教訓是非常痛苦的，「是的，我對《大災難家》中的表演感到非常自豪。沒錯，我沒被提名，那確實讓我難過。但從我現在談的這個宏觀角度來看，也許這反而是件好事。誰知道呢？當我沉迷於工作狂模式時，很多事情只是年輕時對『美好生活』的錯誤理解，而我現在被拉出那種狀態了。」

至於曾和法蘭科合作過《菠蘿快遞》、《名嘴出任務》、《大明星世界末日》以及《大災難家》等片的昔日好友塞斯羅根，早在法蘭科爆發性醜聞後就已與他切割。被問到兩人是否還有聯絡，他表示「沒有，我沒有再和塞斯說過話」，更表示兩人一起度過了20年的美好時光，「但我猜這段關係已經結束了，不是我沒嘗試挽回，我曾告訴過他，他對我有多重要。」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中