法蘭科性醜聞後被好友斷聯！現身影展坦言「沒再說過話」

〔記者許世穎／綜合報導〕46歲金球獎影帝詹姆斯法蘭科2018年遭5名女子指控有「不當行為」，隨後更被爆出利用名氣與教學之便，對女性伸出狼爪，還被提出訴訟，之後演藝路幾乎暫停。近日他公開現身羅馬電影節宣傳新片《嘿！喬》（Hey Joe.），除了提到近年心路歷程，也透露已和好友塞斯羅根完全斷聯。

2019年法蘭科遭指控性剝削參加他表演課的年輕女性，最終已達成和解，雖然他2021年12月的參加《The Jess Cagle》播客時承認曾與表演課學生發生性關係，並表示「那是錯誤的，但我並非蓄意為之」，但仍被排擠出好萊塢。

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詹姆斯法蘭科（左）和昔日好友塞斯羅根已完全斷聯。（翻攝自IMDB）

法蘭科接受《綜藝》訪問時被問到遭好萊塢排擠時不願多談，但表示「事情就是這樣，我真的已經走出來了。這件事已經解決了，我也因此改變了。所以，就這樣吧，一切都結束了。」更說自己現在只想繼續前進。

2018年法蘭科自導自演《大災難家》為他贏得金球獎音樂或喜劇類最佳男主角，但在性騷指控後，他基本上被排除在奧斯卡提名之外。他表示自己真正感悟是，有時生活給人的教訓是非常痛苦的，「是的，我對《大災難家》中的表演感到非常自豪。沒錯，我沒被提名，那確實讓我難過。但從我現在談的這個宏觀角度來看，也許這反而是件好事。誰知道呢？當我沉迷於工作狂模式時，很多事情只是年輕時對『美好生活』的錯誤理解，而我現在被拉出那種狀態了。」

至於曾和法蘭科合作過《菠蘿快遞》、《名嘴出任務》、《大明星世界末日》以及《大災難家》等片的昔日好友塞斯羅根，早在法蘭科爆發性醜聞後就已與他切割。被問到兩人是否還有聯絡，他表示「沒有，我沒有再和塞斯說過話」，更表示兩人一起度過了20年的美好時光，「但我猜這段關係已經結束了，不是我沒嘗試挽回，我曾告訴過他，他對我有多重要。」

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