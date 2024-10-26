「真人版娜美」暫離台灣！張家瑋圓夢赴菲國遊學 陳美鳳擁抱獻祝福

〔記者李紹綾／台北報導〕張家瑋有「真人版娜美」稱號，近來將展開人生新旅程！她為圓夢赴菲律賓遊學2個月，正式揮別八點檔《愛的榮耀》，昨（25日）特地回到民視向栽培她12年的鳳凰藝能表達感謝，並與同事們溫馨道別。

張家瑋（左）赴菲國遊學，陳美鳳擁抱獻祝福。（民視提供）

張家瑋表示，遊學計畫醞釀已久，很感謝民視鳳凰藝能的支持，讓她能勇敢追夢，她感性地說：「感覺自己好像完成12年國教，同事們都看著我長大，真的很不捨。」

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除了感謝公司，張家瑋特別感謝「媽媽」陳美鳳的鼓勵，兩人曾在八點檔《嫁妝》演婆媳，陳美鳳表示，勇於挑戰自己一個人遊學，是非常棒的體驗，「福她一切順利平安。」兩人相擁的畫面溫暖人心。

張家瑋（左）赴菲國遊學，陳美鳳擁抱獻祝福。（民視提供）

鳳凰藝能總經理趙善意送上滴雞精、美白錠、鈣片等保健食品，他希望張家瑋在異地能好好照顧自己，笑說：「回來後，就挑戰英語新聞播報吧！」讓張家瑋興奮回：「好！努力實現。」

YT節目《娛樂超skr》主持人阿甘、小鹿分別祝福張家瑋「找到外國男友，桃花朵朵開。」《Go Go Taiwan》主持人Windy則說菲律賓就是叫車就用Grab叫車系統比較安全，吃的就多帶台灣的泡麵、沙茶醬等等，可以解鄉愁。

張家瑋啟程赴菲律賓遊學前，送飲料到公司向大家致意。（民視提供）

值得一提的是，張家瑋選擇菲律賓作為遊學地點，除了因為距離台灣較近外，更希望能透過語言學習，拓展自己的視野。她承諾，會在社群平台上分享遊學生活，與粉絲們一同成長。

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