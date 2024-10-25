互換「小綠綠」制服追愛！《夜校女生》連韓國影帝趙震雄都大讚

〔記者許世穎／台北報導〕由金馬新演員陳姸霏、項婕如、邱以太主演的青春校園電影《夜校女生》，先前在釜山影展世界首映引爆觀眾共鳴，連韓國影帝趙震雄看完都對影片大力讚賞。電影今（25）日發布前導預告及海報，陳姸霏、項婕如分飾一女中日夜校的「小綠綠」，細膩演繹糾結少女心事，一同釋放酸澀青春、攜手共譜「登大人」的成長痛。

陳姸霏（左）、項婕如在《夜校女生》細膩演繹糾結少女心事。（興揚電影提供）

電影《夜校女生》將時空帶回1997年，陳姸霏是演的小愛高中聯考失常，被迫就讀「一女中夜校」，自卑的她和項婕如飾演的日校「桌友」敏敏結為好友，平時互換制服方便翹課，隨著兩人一起喜歡上邱以太飾演的男校資優生路克，這段謊言遊戲也漸漸失控。預告開場看見季芹飾演「望女成鳳」的媽媽，堅持女兒進入名校，讓不少觀眾看了心有戚戚焉。

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韓國影帝趙震雄（左起）在釜山影展台灣之夜上，和陳姸霏、邱以太相見歡。（興揚電影提供）

該片在今年釜山影展首映連放三場，導演莊景燊表示韓國觀眾對電影裡描繪的「升學壓力」特別有共感，因為韓國競爭的讀書氛圍也很激烈，對主角心境感同身受。陳姸霏映後QA時分享演出心情也感性落淚。邱以太片中迷倒兩位少女，戲外因高帥外型被不少韓國女粉絲包圍要簽名拍照，人氣旺到海外。

《夜校女生》前導海報。（興揚電影提供）

陳姸霏透露次趟釜山行印象最深刻的是在台灣之夜上遇見韓國影帝趙震雄，對方竟然一眼認出她，還表示看了《夜校女生》很喜歡，主動握手祝福她和邱以太演員之路能順遂，陳姸霏直呼：「太不可思議了！」更笑說身為《Signal 信號》粉絲的她，沒想到會被偶像認出。

《夜校女生》在釜山影展映後吸引多家日韓片商積極詢問，目前已順利銷售出日韓版權，台灣方面將於11月10日將於金馬影展舉行首映，同時也是影展期間唯一一場放映，預計2025年春節檔在台上映。

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