（影音）「聲優天后」花澤香菜來了！首次台北專場甜蜜登場

花澤香菜於11月來台舉辦專場。（iMe TW提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本「聲優天后」花澤香菜繼去年來台宣傳動畫後，確定11月17日於Zepp New Taipei舉辦首次台北專場演唱會，直呼已經等不及與大家見面。

花澤香菜童星出道，14歲時首次挑戰擔任女配荷莉（Last Exile）聲優而展露頭角，三年後首度飾演女主角守凪了子（ZEGAPAIN），於2007以聲優身分正式出道。

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花澤香菜代表作品有千石撫子（物語系列）、立華奏（Angel Beats!）、黑貓／五更瑠璃（我的妹妹哪有那麼可愛！）、常守朱（PSYCHO-PASS心靈判官）、神代利世（東京喰種）、中野一花（五等分的新娘）、甘露寺蜜璃（鬼滅之刃）、祈本里香（劇場版 咒術迴戰0）等。

其中，2009年充滿戀愛感和粉紅泡泡氛圍的《戀愛循環》引起一陣「戀愛香菜」旋風，日後更在社群平台上爆紅。

後來花澤香菜以歌手身分出道，今年是她出道20週年，同時推出新專輯；台北作為巡演海外場第一站，粉絲們終於有機會感受花澤香菜的夢幻演出，演唱會門票於ibon售票熱賣中。

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