晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影音）「聲優天后」花澤香菜來了！首次台北專場甜蜜登場

花澤香菜於11月來台舉辦專場。（iMe TW提供）花澤香菜於11月來台舉辦專場。（iMe TW提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本「聲優天后」花澤香菜繼去年來台宣傳動畫後，確定11月17日於Zepp New Taipei舉辦首次台北專場演唱會，直呼已經等不及與大家見面。

花澤香菜童星出道，14歲時首次挑戰擔任女配荷莉（Last Exile）聲優而展露頭角，三年後首度飾演女主角守凪了子（ZEGAPAIN），於2007以聲優身分正式出道。

花澤香菜代表作品有千石撫子（物語系列）、立華奏（Angel Beats!）、黑貓／五更瑠璃（我的妹妹哪有那麼可愛！）、常守朱（PSYCHO-PASS心靈判官）、神代利世（東京喰種）、中野一花（五等分的新娘）、甘露寺蜜璃（鬼滅之刃）、祈本里香（劇場版 咒術迴戰0）等。

其中，2009年充滿戀愛感和粉紅泡泡氛圍的《戀愛循環》引起一陣「戀愛香菜」旋風，日後更在社群平台上爆紅。

後來花澤香菜以歌手身分出道，今年是她出道20週年，同時推出新專輯；台北作為巡演海外場第一站，粉絲們終於有機會感受花澤香菜的夢幻演出，演唱會門票於ibon售票熱賣中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中