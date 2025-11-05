自由電子報
娛樂 最新消息

是要公開交往嗎？ 王子道歉聲明「1句話」惹眾怒

范姜彥豐（左）大動作指控王子（中）、粿粿有不正常關係，引發軒然大波，事情越演越烈一發不可收拾。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕范姜彥豐怒控妻子、前中信兄弟啦啦隊女神「粿粿」江瑋琳與「王子」邱勝翊婚內出軌，王子因醜聞重挫演藝事業全面停工，4日再度發聲向范姜彥豐與粿粿道歉，不過王子因為一句話惹怒大批網友：「意思是要公開交往了嗎？」

王子昨二度發出聲明道歉，文中提及會跟粿粿一起面對、積極解決，一席話讓外界大傻眼怒轟「這聲明說得好像已經娶粿粿一樣」，更有人不爽嗆王子：「一起面對的意思是要公開交往了嗎？」

聲明中，王子坦承在粿粿婚姻狀態尚存續的情況下，做出了不好的⾏為，並再次向范姜彥豐與粿粿道歉，重申自己從⼀開始到現在都是真⼼⾯對，早在事件曝光前，就已親⾃向范姜當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額。

儘管大批網友不滿意王子二度道歉，網紅律師李怡貞卻逆風支持：「王子的聲明來了，老實說，我覺得這個道歉蠻有誠意的。」她說，一路以來看到許多小三、小王，能這麼快出面道歉的真的少見，「聲明中我也沒有看到任何暗藏的酸語當利器，沒有龜縮好一陣子，沒有反告原配妨害名譽，沒有說是被騙被勾引，沒有用公眾人物的流量繼續豁出去，黑紅也是紅。」認為之後公眾人物的小三及小王都要比照辦理。

相關新聞：王子淪小王惹惱經紀公司 高層震怒壓垮最後一根稻草

