王齊麟爆李洋「很狡猾」揭他打球迷信 順利拿下冠軍

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城、蔡尚樺主持東森綜台益智綜藝節目《全民星攻略》，近日邀請到金牌羽球男雙李洋、王齊麟、六月、胡祖薇、賈斯汀、王齊碩聊羽球相關話題。

金牌羽球男雙李洋（左）、王齊麟擔任《全民星攻略》來賓。（東森綜合提供）

曾國城稱讚李洋、王齊麟的搭配無懈可擊，王齊麟說道：「好險李洋是我的隊友不是對手，如果他是對手會讓人很頭痛，李洋球路非常刁鑽，不要看他這樣好像誠懇，其實打球起來很狡猾。」

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聽完這段話李洋笑說：「好像被誇獎又好像沒有被誇到的感覺。」兩人的好交情在現場毫不掩飾，互相以大寶貝與甜心寶貝稱呼對方，極度放閃及粉紅泡泡的氛圍，直接閃瞎眾人，連主持人曾國城都說：「贊成兩人多元成家。」

在節目中的題目提到「在研究顯示發現，運動賽事中，誰的迷信對比賽的結果有影響」，答案選項分別為「運動員」還是「球迷」？王齊麟爆料李洋為了贏球，曾經連續15天吃同樣的食物，李洋進一步解釋，只要第一天贏的話，就會連續做同件事，這個方法也讓他們在泰國拿下三戰冠軍。

王齊麟每天早上都會看摩羯座的今日運勢，來看今日的幸運色是什麼，決定穿搭色系。六月分享自己在奧運期間，看李洋、王齊麟比賽，看完第一局他們輸了，怕自己帶賽當下決定關掉電視，後來李洋跟王齊麟真的拿到金牌，六月很驕傲地表示：「是自己的功勞」，被主持人曾國城吐槽請製作單位慎選來賓。

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