徐若瑄自爆和兒子人生第一次大吵！氣到在角落哭

徐若瑄（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕熱血台片《乒乓男孩》今（22）日舉行首映會，監製唐在揚、梁宏志和導演洪伯豪率領主要演員彭裕愷、李星緯、林菀柔、徐若瑄、鄭人碩、施名帥、江宏傑、魏蔓、歐陽倫、陳思羽一同出席。片中化身嚴母的徐若瑄自爆上週日和兒子Dalton人生中第一次大吵架，兒子當時對她說「妳就是喜歡看我哭對不對！」讓她相當難過。

徐若瑄透露和Dalton是因為學業問題吵架，「新加坡正好大考，我特別飛回去監督，這種角色永遠都是不討喜的，我也希望當那個陪他開心的那個人」，她透露當時氣到在角落哭，但當兒子給她兩張衛生紙，她又立刻融化，感性表示就像片中跟兒子有口角，「那是父母的愛，有時候生氣，氣頭上大家都要冷靜一下。」更說到時包場一定要帶兒子去看。

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江宏傑（記者潘少棠攝）

江宏傑在片中飾演嚴格的教練，他形容角色其實滿多面，「一方面要當學生很好的朋友，又要當嚴格的教練，但其實教練的樣子就是我們平常教小朋友的日常。」至於未來會不會想讓自己的孩子參加海選出道？他表示「如果他們有興趣、喜歡的話，不排斥！」國手陳思羽第一次演電影，直呼和打球一樣非常有挑戰性，每個鏡頭都要一次又一次地找到最完美的畫面。

陳思羽（記者潘少棠攝）

鄭人碩（記者潘少棠攝）

戲裡戲外都為人父的鄭人碩表示因為工作忙碌，沒有時間跟自己的兒子相處，「所以演的時候有一種寄情作用」。飾演他兒子的彭裕愷表示，鄭人碩說只要電影破億就帶一百個小朋友去台中麗寶樂園玩，施名帥當場說「那我負責一百人份的棉花糖！」徐若瑄也允諾只要破億就「全員到齊」。

彭裕愷（記者潘少棠攝）

李星緯（記者潘少棠攝）

首映最後，兩位童星彭裕愷、李星緯也拿起球拍發出好球，眾演員齊喊：「一拍入魂，票房長紅」，預祝票房大賣。《乒乓男孩》本週五（25日）在台上映。

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