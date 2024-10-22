莫文蔚針鋒相對情緒崩潰 華仔送上愛的抱抱安慰

劉德華（左）和莫文蔚 在《焚城》針鋒相對，對戲默契十足。（華映提供）

〔記者許世穎／台北報導〕影帝「華仔」劉德華和天后莫文蔚在香港災難片《焚城》一同面對核災，雖然兩人堅持不同立場、不時針鋒相對，但一場面臨災難絕望消息，莫文蔚演到情緒崩潰，難以平復心情，華仔立刻送上愛的抱抱，平撫她的心情，更大讚她：「這是影后級的演出啊！」

片中飾演代理特首的莫文蔚，與華仔飾演的環保專家針對撤離計劃展開激烈爭執，雙方各有立場、你來我往。當面對政府內部官員無動於衷，華仔激動斥責：「你們坐在冷氣房，究竟知不知下面有多危險？」也道出衝往第一線的消防人員的辛苦與無奈。

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劉德華（左）和莫文蔚 在《焚城》針鋒相對，對戲默契十足。（華映提供）

莫文蔚和華仔繼《童夢奇緣》後相隔19年後再度合作，依然默契十足，莫文蔚對於演出多場情緒激動場面，直呼過足戲癮，「這次是按故事時間順拍，一開機就要全心投入，要一氣呵成，每一場都像是要一口氣拍完一整部作品般的努力。」

電影描述一場意外引發輻射洩漏，全港命運危在旦夕。為應付這場毀滅性災難，專家范偉立（劉德華 飾）加入由代理特首Cecilia（莫文蔚 飾）主持的緊急危機應變小組。香港700多萬人的家園可能隨時毀於一旦，消防隊臨危受命深入輻射區，拚死阻止輻射擴散全港。面對前所未見的末日浩劫，香港能否免於一夜滅城？《焚城》將於11月8日在台上映。

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