（影）翁倩玉曾忙到頻進出醫院！拍戲昏倒又咳到微血管破裂

〔記者張釔泠/台北報導〕旅日巨星翁倩玉明年2月15、16日將在台北國際會議中心舉辦「Thank you for your smile」演唱會,她長年做氣功、皮拉提斯來維持自己的肌肉,不過她也曾經因為過於忙碌,工作時昏倒,至今想到都餘悸猶存。

翁倩玉回憶1979年時,北海道、大阪、沖繩電視台極力邀約,她不得不趕場,因此累出病來,她透露有一次因為熬夜拍戲,精神不濟昏倒,第二次是演出結束後撐到台下就眼前一片黑,兩次都坐上了救護車,還有一次是嚴重感冒,咳嗽咳到臉上的微血管都破裂,趕緊去急診。

在台灣的媽媽心疼她忙到被送醫,這幾年回台灣陪媽媽,想要唱歌給媽媽聽,竟然被拒絕,她只好改唱日本兒歌,一唱就是3小時,十分孝順,此外,她也透露自己不忌口,但是四十多年不吃牛肉,幫媽媽祈福,希望她身體健康。

她今天在記者會現場獻唱《阿信》主題曲〈永遠相信〉,狀態絕佳、掀起滿滿回憶殺,她透露自21歲就開始練氣功,3年前因為拍戲騎馬右側肌肉拉傷,開始學習皮拉提斯,容貌更是凍齡,被問平常如何保養?她說:「睡好一點,晚上一定要洗臉,洗得很乾淨,一定要搓出泡沫來洗是最好的。」

