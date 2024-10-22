（影）翁倩玉曾忙到頻進出醫院！拍戲昏倒又咳到微血管破裂

〔記者張釔泠／台北報導〕旅日巨星翁倩玉明年2月15、16日將在台北國際會議中心舉辦「Thank you for your smile」演唱會，她長年做氣功、皮拉提斯來維持自己的肌肉，不過她也曾經因為過於忙碌，工作時昏倒，至今想到都餘悸猶存。

翁倩玉（記者潘少棠攝）

翁倩玉回憶1979年時，北海道、大阪、沖繩電視台極力邀約，她不得不趕場，因此累出病來，她透露有一次因為熬夜拍戲，精神不濟昏倒，第二次是演出結束後撐到台下就眼前一片黑，兩次都坐上了救護車，還有一次是嚴重感冒，咳嗽咳到臉上的微血管都破裂，趕緊去急診。

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翁倩玉（記者潘少棠攝）

在台灣的媽媽心疼她忙到被送醫，這幾年回台灣陪媽媽，想要唱歌給媽媽聽，竟然被拒絕，她只好改唱日本兒歌，一唱就是3小時，十分孝順，此外，她也透露自己不忌口，但是四十多年不吃牛肉，幫媽媽祈福，希望她身體健康。

翁倩玉（記者潘少棠攝）

她今天在記者會現場獻唱《阿信》主題曲〈永遠相信〉，狀態絕佳、掀起滿滿回憶殺，她透露自21歲就開始練氣功，3年前因為拍戲騎馬右側肌肉拉傷，開始學習皮拉提斯，容貌更是凍齡，被問平常如何保養？她說：「睡好一點，晚上一定要洗臉，洗得很乾淨，一定要搓出泡沫來洗是最好的。」

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