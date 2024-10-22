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茄子蛋休團2年！主唱黃奇斌今動聲帶手術 近況曝光

茄子蛋主唱黃奇斌因聲帶受損休團2年。（翻攝自IG）茄子蛋主唱黃奇斌因聲帶受損休團2年。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕茄子蛋主唱黃奇斌因聲帶受損，於2022年9月宣布休團，期間陸續推出不少戲劇作品，吸引粉絲喜愛。他今（22）日在社群分享最新近況，表示終於進手術房動聲帶手術，「也終於找到病灶」

黃奇斌發文透露目前已經動了聲帶手術，也終於找到病灶：「雖然現在吞嚥無比地疼痛，雖然知道未來還是充滿混沌與挑戰，但我非常期待自己能重新開心唱歌的那天。」接著引用創作曲〈窒息〉歌詞，「總說著疼痛後就會得到明亮，才知道其實苦的不只這樣」，表示自己會抱著「積極樂觀，感恩惜福」的信念堅持下去。

黃奇斌今天動聲帶手術。（翻攝自Threads）黃奇斌今天動聲帶手術。（翻攝自Threads）

貼文一出，立即吸引歌迷留言鼓勵，「祝福阿斌，祝福茄子蛋。最想看的演唱會就是你們」、「期待你的回歸，感謝你的歌聲在一段時間治癒了我」、「鋼鐵蛋粉在等小巨蛋」。

由 @bennyisspiderman 發佈
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