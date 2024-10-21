Apink將現身2025臺北跨年 TRASH、怕胖團同台飆唱

Energy將出席2025臺北跨年。（觀傳局提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「臺北最High新年城」2025跨年晚會即將High翻全城，臺北市政府觀光傳播局今（21）舉行卡司發布會，公開首波超強演出陣容，宇宙人也親臨現場帶來精彩演出，更獨家邀請實力派韓國女團Apink、超強男團Energy，以及人氣樂團TRASH與怕胖團獨家同台合作，為跨年晚會揭開熱鬧序幕，掀起第一波高潮。

Apink將出席2025臺北跨年。（觀傳局提供）

宇宙人今出席2025臺北跨年卡司公布記者會。（觀傳局提供）

宇宙人今現身發布會帶來《那你呢》精湛演出預熱跨年晚會，宇宙人表示：「今年正逢我們成團20週年，我們計畫將這20年來的精華在台北跨年晚會呈現，也會帶來特別的精彩橋段，請大家敬請期待。」

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臺北市副市長林奕華表示，最受矚目的「臺北最High新年城」活動即將到來，除了晚會當天的超強卡司之外，為讓國內外民眾提前感受跨年熱鬧氣氛，觀傳局精心規劃一系列前期活動，於12月的四個週末，在臺北市政府東南廣場周邊舉辦「多元主題週」，以四大主題結合好吃、好玩且闔家歡樂的市集活動與舞台表演。

怕胖團將出席2025臺北跨年。（觀傳局提供）

觀傳局指出，2025年「臺北最High新年城」跨年晚會，將有超過10組超強卡司陣容重磅登場，今日公布首波演出卡司，除了金曲人氣樂團宇宙人，更有臺北獨家限定演出，包含韓國實力女團Apink、超強男團Energy，以及人氣樂團TRASH與怕胖團首度聯手，展現另類搖滾與流行龐克的音樂結合，將為臺北跨年晚會帶來一場震撼的視聽盛宴。

人氣樂團TRASH將出席2025臺北跨年。（觀傳局提供）

觀傳局接著說，今年主持陣容由活力十足的Lulu搭檔搞笑擔當威廉、幽默風趣的風田以及可愛又逗趣的朵拉組成，4人再度合體令人期待。Lulu跨足綜藝和戲劇領域，並在今年金鐘獎入圍三大獎項；而威廉、風田和朵拉在《食尚玩家》的人氣也居高不下，今年也將再延續去年的好默契，為整場跨年晚會帶來歡笑不間斷。

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