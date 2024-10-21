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娛樂 最新消息

吳夢夢高中開房AA制！前任提1要求她秒傻眼：15分鐘都不願意

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣第一女優」吳夢夢平常除了分享拍成人片的經歷，也會與網友分享AV拍片日常。昨（21日），她在Threads分享過去與高中男友往事，透露過去開房都AA制，有次完事後，對方竟要求吳夢夢自己坐小黃回家，讓她當下非常傻眼。

吳夢夢回憶高中開房往事。（翻攝自IG）吳夢夢回憶高中開房往事。（翻攝自IG）

吳夢夢昨（21日）在Threads分享過去與高中男友開房往事，她透露過去都是AA制，兩人各花250元，但對方過於持久，性器大小對她而言也過大，讓她非常無奈：「我每次都覺得好煩又好累。

男方竟要求吳夢夢搭小黃回家，15分鐘車程也不願意花。（翻攝自Threads）男方竟要求吳夢夢搭小黃回家，15分鐘車程也不願意花。（翻攝自Threads）

後續她更透露1事，「他覺得我們每次結束都是八點半，而他門禁時間是9點，所以要求我自己搭計程車回家。」雖然車費用吳夢夢爸爸會付，但從旅館到她家僅需10分鐘，她家到男方家僅需5分鐘，讓她非常傻眼：「連15分鐘都不願意花，你憑什麼覺得自己可以交女朋友？」

由 @monmonwu1.0 發佈
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