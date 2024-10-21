日女星水川麻美拍《零日攻擊》 陳其邁送「蜜柑站長」探班

〔記者許麗娟／高雄報導〕電視劇《零日攻擊》今（21）日在高雄拍攝，參與演出的日本女星水川麻美和台灣男星張洛偍在國立科學工藝博物館現身，高雄市長陳其邁不僅準備了水果、飲料探班，也送上高雄捷運「蜜柑站長」的玩偶，讓同樣喜歡貓咪的水川麻美開心不已。

高雄市長陳其邁（右）探班《零日攻擊》，送上「蜜柑站長」的玩偶，讓日本女星水川麻美（左）相當開心。（記者許麗娟攝）

《零日攻擊》故事劇情是主要以中國解放軍對台採取軍事行動為架空背景，探討台海戰爭時，台灣社會可能面臨的狀況。今日借用科工館的中控室場景拍攝，市長陳其邁、副市長李懷仁等特別到科工館探班。

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陳其邁至科工館的中控室班《零日攻擊》拍攝團隊。（記者許麗娟攝）

陳其邁準備高雄在地水果和飲料探班《零日攻擊》拍攝團隊。（記者許麗娟攝）

陳其邁表示，《零日攻擊》有很多場景是選在高雄，他覺得題材非常有意義，這也是現階段台灣在地緣政治或是兩岸之間所面臨到的挑戰。台灣是一個民主的國家，在創作的自由上也是我們追求保障言論自由的一部分，每個人都可以藉由不同的創作來表達自己的意見。

高雄市長陳其邁（中）探班《零日攻擊》劇組，並與日本女星水川麻美（左3）、台灣演員張洛偍（右3）等合影。（記者許麗娟攝）

陳其邁說，很多電影像國外《白宮末日》、《全面攻佔》，或者是描寫在冷戰時期包括間諜、美蘇之間的各種不同類型的議題都非常多，希望不管在城市的行銷，或者是在整個不同題材的創作，都能夠呈現台灣在文化軟實力精彩的一面。

日本女星水川麻美（左）和台灣男星張洛偍（右）參與《零日攻擊》影集的演出。（記者許麗娟攝）

陳其邁也提及，以高雄耀伯為主題劇集的《鹽水大飯店》，獲得金鐘獎7項提名，導演也獲迷你劇集導演獎，高雄市鼓勵有更多的關於這塊土地和人民的故事，能夠讓台灣提高能見度，更重要的是也能夠凝聚市民的感情，讓大家見識高雄不一樣的一面。

日本女星水川麻美來台參與《零日攻擊》影集的演出。（記者許麗娟攝）

台灣男星張洛偍參與《零日攻擊》影集的演出。（記者許麗娟攝）

製作人鄭心媚表示，《零日攻擊》在高雄取非常多的景，10集中有4集在高雄拍攝，並透露，劇中高雄展覽館舉辦一場半導體大會，來來去去的商人非常多，懷疑有兩岸的密使隱藏其中，這次在高雄的取景也包括捷運站、橋頭糖廠、科工館、高雄展覽館，並會空拍高雄地標和高雄港等，她感謝高雄市政府的協助和協拍，這部劇主要是描述戰爭來臨的狀況，讓大家知道全台的狀況，也希望透過影集，讓大家看到美麗的高雄。

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