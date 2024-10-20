星二代謝展榮奪金鐘新人 老爸謝祖武冷回4字

〔記者李紹綾／台北報導〕星二代謝展榮擊敗Lulu黃路梓茵、許莉廷、彭千祐、楊晴，以TVBS影集《有生之年》獲金鐘59戲劇節目最具潛力新人獎，對於先前老爸謝祖武一直不看好他，如今他順利鍍金，會後出席慶功宴時，他透露爸爸在家看完新人獎的轉播後，在家庭群組淡定說：「我要睡了。」似乎對於兒子得獎也是平常心看待。

劇組相關人員透露，謝祖武昨當起司機，親自載著兒子到典禮會場，父子關係並非平行線。謝展榮自18歲後經濟獨立，先前受訪還煩惱著學費及車貸，對於得獎有10萬元的獎金，他打算全部拿來付車貸，笑喊：「全部丟進去，不然怎麼辦。」

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謝展榮。（記者潘少棠攝）

謝展榮在台上領了獎座、講了感言，下台後他實在不解，「為什麼把我的獎盃拿走？我一下台，他們就把我的獎盃拿走。」在眾人的解釋下，他才得知那只是樣品，之後會有專屬的獎座，新科戲后楊貴媚聽到後，在旁笑說：「跟我第一次得的時候一樣，我到後台有人就把它拿走，我就跟他說『這是我的！』」

談及老爸謝祖武有無送上祝福，謝展榮當場面露無奈，透露爸爸一整天只在家庭群組說：「我要睡了！」沒有其餘的祝福，然而劇中飾演爸爸的鄭元暢緩頰說：「你不要在外面把你爸塑造成這樣，小武哥（謝祖武）在我們心中是很溫暖的人。」謝展榮立刻吐槽：「我不覺得。」父子兩互動簡直相愛相殺。

製作人林心如分享，當初選角時，在飯局上看到謝祖武帶著許久不見的謝展榮現身，她心想「長大了怎麼變這麼帥。」恰好符合他們想要的素人新鮮感，立刻拍照傳給導演許肇任問：「這個可以嗎？」許肇任則說：「那時看他彈吉他的樣子，好像看到黃家駒的感覺。」林心如聽到大喊：「好高的評價。」鄭元暢轉頭問：「你知道黃家駒是誰嗎？」謝展榮淡定回：「我知道，我有聽Beyond。」

鍍金後，謝展榮不擔心「金鐘魔咒」，他說：「沒有這個東西啦！我就算沒有戲，還有學生的戲可以拍，我還在念書。」

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