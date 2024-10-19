金鐘59》紅毯雙黃 楊貴媚、小S有志一同偏愛亮眼黃

小S（左）、楊貴媚。（本報合成圖，攝影新聞組攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（19）日於台北流行音樂中心舉行，今晚的紅毯上大多數女星都選擇黑色戰袍，不過禮服裝飾是廣播金鐘、節目金鐘、戲劇金鐘當中最多變化的。昨晚小S走紅毯時身穿全球唯一的windowsen禮服；今天楊貴媚亦選擇鵝黃色禮服走紅毯。

小S在節目類金鐘獎紅毯上穿的windowsen禮服，全球僅有一件。（攝影新聞組攝）

小S的windowsen禮服在胸前出現一個大V裝飾，她笑說：「不管有沒有得獎，穿上這套禮服就完整呈現了我的心聲：目中無人的天使」。今日以《有生之年》、《暗潮》雙入圍的楊貴媚選擇胸前有超大蝴蝶結裝飾、立體感十足的鵝黃色禮服，湊近看才能發現薄紗透視，藏住性感。

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楊貴媚今天在戲劇類金鐘獎紅毯把自己包裝得像個禮物。（攝影新聞組攝）

前後兩日，紅毯都出現別出心裁的黃禮服，不但在一片黑色當中殺出重圍，兩件禮服也都極具立體感，為紅毯帶來有如雙蛋黃的喜悅。

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