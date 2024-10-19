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齊柏林之子「靠老爸餘蔭吃一輩子」？他揭真相「留下的不是錢」

齊柏林兒子齊廷洹。（資料照，記者陳奕全攝）齊柏林兒子齊廷洹。（資料照，記者陳奕全攝）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕以《看見台灣》令全台影迷震撼的導演齊柏林，2017年因空難意外離世，後在各界支持下成立「看見．齊柏林基金會」，旨在將環境教育帶入校園，去年也進駐苗栗縣，近來，苗栗縣立圖書館邀請齊柏林之子齊廷洹演講，齊廷洹上台時卻收到承辦人簡訊，寫著「齊柏林導演的兒子30歲」、「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，讓齊廷洹氣到直接退還費用，向在場民眾說明後直接離場。對此，網紅鬼才阿水於臉書發文揭示，背後的殘酷真相。

鬼才阿水指出，「齊柏林導演留下的是無形資產，並不是萬貫家財。」正如齊廷洹所述，「總有人講的好像老爸留給我兩棟帝寶之類的，事實上，我們一家仍住在萬芳三十幾年的老公寓，我在基金會工作，領著過去一半的薪水。」

鬼才阿水認為，齊廷洹過去銷售賣車的收入，是如今他承接基金會工作的兩倍，他在基金會中僅是擔任無給職的董事，甚至董事長都不是。他相信，齊廷洹願意承接父親的這份工作，在「環境教育」如今已非市場重心的時刻，仍然兢兢業業在該領域中奮鬥，是為了傳承父親的價值觀、理念、以及對這片土地的省思。

鬼才阿水強調，這是件相當不容易的事情，更別說導演齊柏林驟然離世之時，留下來的是龐大的負債，當時郭台銘更是捐贈三千萬，在負債清償完畢後，齊家便婉拒社會大眾後續的協助與捐款。他直言，「這個社會上，多的是依靠父親庇蔭數輩子不愁吃穿的例子，但齊柏林帶給他兒子的，是對這片土地永遠不滅的愛護與關心，這才是最不容易的。」

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