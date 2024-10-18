金鐘59》厲害了！許富凱「白骨精」怒飆重金屬 制霸金鐘網友反應曝

許富凱與Marz23（三立提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王許富凱相隔10年今晚第二次登上金鐘獎的舞台，與Marz23首度合作帶來跨界表演，主題為「混的最對味」，雙方一起討論歌單，決定致敬天后張惠妹《好膽你就來》、搖滾天王伍佰經典歌《樹枝孤鳥》，精采表演獲得YT網友一片讚聲！

許富凱與Marz23（攝影新聞組攝）

演唱會視訊打造濃濃的宮廟風格，加上傳統樂器的助陣，對於這次的演出，許富凱表示：「每一次接到重要典禮的合作邀約，都是膽戰心驚的，因為在討論主題、表演型態是最難的！為此做很多功課！覺得唱彼此的歌都不是最適合，特別想跟電視人致敬，因為做節目真的不容易，要有一定的膽識才行。」

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許富凱（三立提供）

每次許富凱的造型總是令人驚豔，他打趣說，呼應萬聖節即將來臨，「白骨精」的逗趣風格、頭髮還有雙「惡魔角」，耳朵更特別點綴上螢光綠的特殊色，臉部畫上了「雀斑妝」更添Y2K千禧年復古潮流風格。

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演出時許富凱展現驚人唱功，難得搖滾嘶吼的吶喊，跟著節奏搖頭陶醉，他開玩笑說：「玩重金屬好累喔！體力都要超好！」

許富凱（攝影新聞組攝）

面對粉絲敲碗搖滾單曲，他笑回：「有心動了！下張專輯也考慮與樂團有更多的合作。」

去年許富凱以入圍者身分參與金鐘獎，今年則以表演嘉賓再度參與盛會，被問到哪個心情比較糾結？許富凱回應：「去年入圍時心情比較輕鬆，像是來參加大型派對，今年來表演就是不一樣，要把表演做到最好！服務所有的電視人，讓大家聽得有共鳴，跟著音樂一起high。」

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