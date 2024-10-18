極簡女NanaQ放閃刺青男友 隨時報備行程「超過100分」

NanaQ在社群與男友放閃。（翻攝自IG、threads）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「NanaQ」以極簡主義的生活風格走紅，雖然後來被網友質疑人設造假，但仍有不少粉絲支持，經常分享生活的她，日前公開戀情，曬出與刺青男友的合照，兩人也時常在社群公開放閃，吸引大批網友祝福。

NanaQ近日在社群分享與男友的互動日常，她曬出男友親手做的便當，甜喊「有人惹我生氣，懲罰他做健康餐中午親送到公司。」從貼文可見男友對她相當寵溺。針對現在的生活，她認為，「對喜歡的人，真實地表達情緒， 做一個真人，而不是傀儡；對於不喜歡的人，更沒必要裝老好人，討好沒用，畢竟只有對方在意你的時候，你的在意才是有意義的。」

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NanaQ也透露，自己是一個有「分享慾」的女友，會將生活的大小事都向男友分享。此外，她還會隨時報備行程，她笑說：「會這樣報備的女朋友你給幾分。」男友則回應：「超過100分！」

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