搭檔演出《解憂雜貨店》 山田涼介憶西田敏行暖舉：永遠不忘

「Hey！Say！JUMP」成員山田涼介（左）對西田敏行驟逝感到悲傷不已。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本國寶級男星西田敏行今（17）傳出倒臥家中猝逝，享壽76歲，日本演藝圈震驚不已，由於他本月8日才出席電影版《派遣女醫X》記者會，死訊突然傳來，令人不敢相信。「Hey！Say！JUMP」成員山田涼介更是在限時動態發出長文悼念西田敏行，還提到過去兩人合作時，西田敏行展現出的前輩氣度與溫暖行為。

山田涼介曾與西田敏行合作過《解憂雜貨店》、《怪獸死了怎麼辦》2部電影。山田涼介在現實動態裡說，與西田敏行合作時他不畏天氣寒冷，就算沒有他的戲，也會到現場替後輩們加油打氣。

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山田涼介（左）曾與西田敏行合作《解憂雜貨店》。（翻攝自X）

西田敏行在《解憂雜貨店》裡飾演浪矢雜貨店老闆，山田涼介則扮演小偷3人組帶頭混混，他最難忘的就是「自己（西田敏行）的拍攝結束後，在冬天寒冷天氣下，說著『如果山田他們正在拍攝的話，我會去片場喔』，一起在寒冷天氣中喝著溫暖的甜湯，溫柔地守護著我們」。

山田涼介在限時動態發文表示對西田敏行哀悼之意。（翻攝自IG）

2017年《解憂雜貨店》上映時，西田敏行曾經給山田涼介一個大驚喜，他在戲院裡親口念出自己寫給山田涼介的信，稱讚山田涼介頗有大將之風，演起戲來演技精湛，讓山田涼介感動落淚。山田涼介也在限時動態悲傷寫下：「舞台問候時，您寫了信給我，內容讓我落淚。身為演員前輩的您，總是和藹待人，在舞台劇強烈的存在感以及支配舞台現場氣氛的高大背影，我永遠銘記於心。請您安息。」

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