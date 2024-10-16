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《大都市的愛情法》挺過「預告片下架」危機 南潤壽不畏懼愛滋、BL劇情

南潤壽主演《大都市的愛情法》確定如期播出。（翻攝自X，合成圖）南潤壽主演《大都市的愛情法》確定如期播出。（翻攝自X，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國BL新劇《大都市的愛情法》探索性少數愛情，因內容包含愛滋病、貪戀身體的愛情場面，遭相關部門投訴，日前慘遇「預告片下架」危機；今（16）劇組「突破重圍」在首爾宣傳，確定21日將全集播出，成功克服爭議。

該劇描繪南潤壽飾演的「高英」從大學時代到30多歲的4段愛情故事，他表示「對於性少數和愛滋病的話題，並沒有特別有負擔」，直說高英的愛情並不特別，是普通人的愛情，意指不需要以「特殊眼光」看待他的人生。

該劇由許秦豪、洪智暎、孫泰謙、金世仁4位導演分別執導，注入各種不同風格，南潤秀說，「和4個不同導演合作，每次氛圍都不同，但每次都很自然地沉浸其中。」指名和導演孫泰謙合作特別印象深刻。

孫泰謙表示「我想捕捉年輕高英的青春活力，為第一、二集增添歡樂節奏」；執導第三、四集的許秦豪導演則表示：「我想傳達的訊息是『愛情的本質』其實沒有什麼不同。」《大都市的愛情法》21日全8集在friDay影音上架。

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