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娛樂 最新消息

（專訪）常和陳漢典做比較！派翠克揭與小S私下互動：難有這樣的前輩

派翠克入圍第59屆「綜藝節目主持人獎」。（記者王文麟攝）派翠克入圍第59屆「綜藝節目主持人獎」。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／專訪〕派翠克與「小S」徐熙娣搭檔主持《小姐不熙娣》，節目開播兩年多，今年首次入圍第59屆「綜藝節目主持人獎」，他不忘感謝小S在錄影時給予他很多發揮空間，他感性表示：「很難有一個這樣的前輩、她不怕你玩，把你當真正的搭檔。」

派翠克與小S培養出好默契，每次派翠克模仿都是豁出去在做，派翠克和小S關係亦師亦友，私底下兩人互動也相當有趣，派翠克提到小S脾氣很好，也很跟得上年輕人的話題，小S還常會催派翠克追動畫，「她看得比我還要多了吧，有次一直叫我去看《我獨自升級》，她想找我聊劇情又怕爆雷，每次錄影看到我就會問我看完沒。」

小S、派翠克搭檔主持。（翻攝自YT）小S、派翠克搭檔主持。（翻攝自YT）

不過節目難逃被拿來和以前的《康熙》做比較，派翠克則笑回覺得很榮幸，沒想到可以跟從小看到大的節目做比較，「我也常被拿來和漢典哥比啊，但喜好這種事情因人而異」，更霸氣直呼：「多比一點沒關係！」　

如今派翠克拿下金鐘門票，笑稱金鐘獎當天會帶著招牌幸運物-額前的一根瀏海，「我的造型師都會說我的髮型太無聊，就會幫我留一根瀏海下來」，他還幽默直呼：「我已經很習慣左眼常被（瀏海）插到這件事情，但也比較有安全感啦。」

派翠克入圍第59屆「綜藝節目主持人獎」。（記者王文麟攝）派翠克入圍第59屆「綜藝節目主持人獎」。（記者王文麟攝）

派翠克私下和螢光幕前有著反差，平常收工能不出門就不出門，「我會自己一個人窩在家裡面，收工洗完澡後開啤酒，看我想看的電影度過。」不過工作忙碌的他一個月很常只休3、4天，幾乎沒有陪家人、找好友的時間，他也笑稱自己是穩定單身中，「以前覺得講工作太忙沒時間談戀愛是屁話，但現在真的發現會這樣，那這樣感覺當我女朋友好像會很可憐。」

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