金泰梨《正年》收視直線上升 她成原作漫畫家心中「完美人選」

金泰梨為演出《正年》苦練古典聲樂和學習方言。（Disney+提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕全女性韓劇《正年》上週末開播，主角金泰梨自3年前接下該角後，苦練韓國古典聲樂，並學習主角「正年」家鄉的木浦方言，獻出完美表演；該劇首週上演「姊妹告別戲」逼哭觀眾，第一、二集收視分別為4.8%、8.2%火速成長。

《正年》講述金泰梨飾演的「正年」因緣際會加入韓國「梅蘭國劇團」成為練習生，遇上頭號競爭者辛叡恩，至於反串男主角的鄭恩彩則看好正年能闖出一片天。

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金泰梨不顧母親反對，全心全意投入國劇團，卻被母親反鎖家中，幸好有姊姊協助才逃出，兩姊妹分離戲格外感人，被譽為是今年韓劇最催淚的告別橋段。

金泰梨為演出《正年》苦練古典聲樂和學習方言。（Disney+提供）

事實上，金泰梨是原作漫畫家納蒙心中的完美人選，納蒙坦言「我就是想著金泰梨的臉來畫這部漫畫」，並說是參考金泰梨經典舊作《下女的誘惑》造型，得知翻拍戲劇真由金泰梨主演，特別喜出望外。

金泰梨說，「我覺得自己就像正年一樣慢慢進步，到最後小有成績的時候，感覺特別幸福。」，更笑稱第一次跳完一整首國劇舞蹈時內心非常雀躍，覺得自己真的做得到；《正年》於Disney+獨家上架，每週六、日更新。

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