晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金泰梨《正年》收視直線上升 她成原作漫畫家心中「完美人選」

金泰梨為演出《正年》苦練古典聲樂和學習方言。（Disney+提供）金泰梨為演出《正年》苦練古典聲樂和學習方言。（Disney+提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕全女性韓劇《正年》上週末開播，主角金泰梨自3年前接下該角後，苦練韓國古典聲樂，並學習主角「正年」家鄉的木浦方言，獻出完美表演；該劇首週上演「姊妹告別戲」逼哭觀眾，第一、二集收視分別為4.8%、8.2%火速成長。

《正年》講述金泰梨飾演的「正年」因緣際會加入韓國「梅蘭國劇團」成為練習生，遇上頭號競爭者辛叡恩，至於反串男主角的鄭恩彩則看好正年能闖出一片天。

金泰梨不顧母親反對，全心全意投入國劇團，卻被母親反鎖家中，幸好有姊姊協助才逃出，兩姊妹分離戲格外感人，被譽為是今年韓劇最催淚的告別橋段。

金泰梨為演出《正年》苦練古典聲樂和學習方言。（Disney+提供）金泰梨為演出《正年》苦練古典聲樂和學習方言。（Disney+提供）

事實上，金泰梨是原作漫畫家納蒙心中的完美人選，納蒙坦言「我就是想著金泰梨的臉來畫這部漫畫」，並說是參考金泰梨經典舊作《下女的誘惑》造型，得知翻拍戲劇真由金泰梨主演，特別喜出望外。

金泰梨說，「我覺得自己就像正年一樣慢慢進步，到最後小有成績的時候，感覺特別幸福。」，更笑稱第一次跳完一整首國劇舞蹈時內心非常雀躍，覺得自己真的做得到；《正年》於Disney+獨家上架，每週六、日更新。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中