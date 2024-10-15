台灣能否拍出台版「黑白大廚」？ 卓揆：肯定有能力

民進黨立委陳秀寳（右）質詢文化部長李遠。（記者謝君臨翻攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委陳秀寳今（15）日質詢時，提及韓國「黑白大廚」實境秀，其所帶動的周邊效益無可計數，詢問台灣是否也有可能產出「台灣大廚」？行政院長卓榮泰表示，他肯定、也認為台灣有能力拍出這樣水準、風格、內容豐富的節目和影片。文化部長李遠則說，最近積極和電信三雄進行相關投資，已快順利完成。

立院院會今續邀請卓榮泰率部會首長進行施政總質詢。陳秀寳質詢時，詢問卓是否看過韓國「黑白大廚」實境秀。卓說，他在週末下午有看了一段。陳續詢問，台灣是否也有可能產生「台灣大廚」？卓說，他最近看了許多台灣影劇、實境節目，肯定、也認為台灣有能力拍出這樣水準，風格，內容豐富的節目和影片。

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陳秀寳說，一個成功節目不只在戲劇效果，其所帶動的周邊效益無可計數，甚至說一個節目救全韓國餐飲業，從企劃、設備、成本、賽程安排等，這樣的創意和執行力，台灣的影視產業不進則退，「黑潮計畫如何引領台流？」

李遠回覆，2000年韓國總統金大中上任後推動「韓流」，至今韓國影視的發展可讓我們借鏡，不過台灣的文化底蘊和韓國不完全一樣。感謝政府「黑潮計畫」10年100億，讓影劇、電影增加輔導金，文策院拿到國發基金100億，協助投資國際規格的劇和電影，雖然動作較慢，也開始了。

李遠也說，文化部也修法鼓勵引進民間資金投入，韓國最厲害的就是把民間資金全部引進投資影視產業，台灣也已有很多企業投資，並向文化部申請抵減稅。

李遠表示，雖然台灣不夠大，無法像Netflix這種國際的大型OTT，但最近積極和電信三雄進行投資，此事快要順利完成，感謝國發基金，把台灣影視產業認為是國家戰略產業願意給我們100億，快用完了再給100億，絕對會很小心使用，請相信台灣影視和韓國有不同路線，他對「台流」的發展有信心。

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