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《荒野機器人》口碑沸騰全台票房奪冠！導演親解最動人場景

夢工廠最新動畫《荒野機器人》勇奪全台票房冠軍。（UIP提供）夢工廠最新動畫《荒野機器人》勇奪全台票房冠軍。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕被讚譽為「夢工廠最偉大的作品」的《荒野機器人》挾著全球上映後超強口碑，10日雙十節正式在台上映，便以台幣555萬的票房成績空降全台票房冠軍！上週末（10月11至13日）穩坐冠軍寶座，以4天破台幣1450萬的佳績拿下首週暨上映新片冠軍。

電影在北美累積票房已達8373萬美元（約台幣26.94億元），全球票房也高達1.48億美金（約47.62億元），導演克里斯桑德斯也已透露續集開發中。片中長大的「亮亮」跟著大雁南飛遷徙，「母親」羅茲在叢林中穿梭飛奔，目送牠們遠去的畫面催淚動人又惆悵，導演桑德斯先前受訪也親自解析了這場戲。

（以下牽涉到劇情解析，可能會有劇情雷，請讀者謹慎閱讀）

「這場戲光說起來就讓我感到很快樂！」桑德斯表示，「這個時刻發生的時候，它給人的情感衝擊是強烈的。」他表示，這場戲有趣的地方在於，它在傳統的敘事結構上出現在影片的中間，既不是傳統的第二幕結尾或者第三幕高潮，「觀眾早就知道會有亮亮跟著鳥群一起遷徙的戲，但當它發生時，效果沒有因此打折扣，反而是更好的。」

《荒野機器人》中長大的「亮亮」跟著大雁南飛遷徙，羅茲在叢林中穿梭飛奔的戲相當感人。（UIP提供）《荒野機器人》中長大的「亮亮」跟著大雁南飛遷徙，羅茲在叢林中穿梭飛奔的戲相當感人。（UIP提供）

導演桑德斯也大笑回憶道，之前他們帶著《荒野機器人》去安錫國際動畫影展時，就為現場的觀眾放映了這段影片，雖然有不少很棒的反應，但也有觀眾當場覺得「你們有什麼問題？為什麼要直接把影片結局給我們看？那不就等於爆雷嗎？」他趕緊解釋「放心，這不是結局！」

雖然桑德斯不諱言，把一個看似電影的情感爆點放在中間可能是有問題的，但他同時認為「我們該做的努力應該是加強別的部分，而不是減弱這場戲。《荒野機器人》也是如此，我們的挑戰是讓別的部分也能達到同樣的情感效果。」

尤其如此安排也和原著小說的安排一樣，書中的遷徙就發生在故事中段，桑德斯也覺得這個結構很聰明，「因為人生就是如此，羅茲的角色發展需要這樣的契機和領悟：『經歷了生命中的大起，但這並不是結局』，生活還是要繼續。羅茲也要繼續，在亮亮離開後，她必須想清楚自己接下來要做什麼。」

桑德斯形容「羅茲」在島上繼續生存，「她從一開始拒絕當亮亮的母親、認為不可能做到，到如今選擇了不止把亮亮，而是整個島和動物們置於自己的羽翼之下，選擇去呵護整個島嶼。」果然讓電影的結局有了更不同的意義，且同樣催淚動人。《荒野機器人》持續在台好評上映中。

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