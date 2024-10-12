不能說的秘密！ 女大生缺錢拍A片結婚當天遭閨密當眾出賣

前AV女優被閨密出賣，刻意選在婚禮當天說出新娘曾經當過性工作者。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV圈子競爭激烈，近日日媒採訪一名AV女優「O子（化名）」，她說自己在結婚當天遭閨密出賣，竟然說出她曾經是性工作者、拍過A片，讓新郎與眾賓客都感到震驚，現場氣氛尷尬不說，新郎、新娘能不能結婚都成問題。

現年32歲的前AV女優O子，大學時在澀谷被星探發掘，表示願提供10萬日圓（約新台幣2.1萬元）邀請她拍片，自稱星探的人還拍胸脯保證絕對不會曝光真明，每次都會用不同名字演出，用業餘身分拍片，O子幾經考慮點頭答應，1年內拍了多部作品，荷包也因此滿滿。

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27歲時，O子與現任丈夫相識，兩人很快就論及婚嫁，就在婚禮上，新娘的閨密竟然借酒裝瘋，刻意爆料：「謝謝你接受O子演過AV的過去」。此話一出，現場都炸了，新郎也傻眼，一度考慮這個婚不結了。

好在最後新郎願意接納妻子的過去，因為沒有固定藝名，也找不到影片，新郎覺得頭上雖綠但還可以接受。雖然新郎不追究，但新娘氣炸，因為她知道閨密根本就是故意把這件事說出來，O子表示閨密以前也拍過A，並說對方長得比她好看，條件也更好，拍的AV也更多，只不過她打算步入婚姻殿堂時因為小有名氣，一度取消婚約，所以格外嫉妒O子，才選擇在婚禮當天說出這件事。

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