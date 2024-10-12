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娛樂 日韓

RIIZE承漢回歸 粉絲狂訂上百弔唁花圈嗆SM

出道前爆發醜聞而被無限期停工的RIIZE成員承漢。（翻攝自X）出道前爆發醜聞而被無限期停工的RIIZE成員承漢。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國新人男團「RIIZE」21歲成員承漢因出道前親吻、床照等私生活引發爭議，故遭停工，也讓上個月才度過出道1週年的RIIZE蒙上陰霾。昨（11）引起爭議的成員成漢經過10個月的反省，11月起將重新加入隊伍，此消息傳來引起「BRIIZE（粉絲名）」不滿，除了揚言拒買專輯、週邊商品，還有激進者訂了逾190個喪禮花圈擺放在SM大樓外，嘲諷意味滿滿。

承漢10個月沒有參加RIIZE團體活動，卻在年底頒獎典禮眾多時刻回歸。（翻攝自X）承漢10個月沒有參加RIIZE團體活動，卻在年底頒獎典禮眾多時刻回歸。（翻攝自X）

承漢去年11月因私生活問題遭無限期停工後，歷經10個月沒有參加團體活動的日子，在這期間RIIZE展開世界巡迴演唱會，還進軍日本歌壇，人氣高漲，許多粉絲紛紛表示支持「6人RIIZE」，反對承漢歸隊。負責製作RIIZE的SM WIZARD昨（11）發出聲明，宣布承漢11月起將繼續隨隊行動，並指出「RIIZE的下一個篇章，由7名成員一起會顯得更有意義」。為了表示誠意及反省之心，承漢也祭出親筆信展現想重新獲得機會的決心，他在信上寫道：「我想成為RIIZE這個團體不可或缺的存在」，但粉絲並不買單，反而遭到激怒。

RIIZE粉絲送喪裡花籃到SM。（翻攝自X）RIIZE粉絲送喪裡花籃到SM。（翻攝自X）

韓國網友對於「6人RIIZE」或「7人RIIZE」吵成一團，支持6人RIIZE的粉絲不但怒嗆承漢厚臉皮之外，還訂了超過190個喪禮花圈送到SM大樓「KWANGYA」，花圈上附註「RIIZE IS 6」、「洪承漢OUT」、「反對洪承漢歸隊付出，希望（他）退團」，也有人趁機譏諷CAO李聖洙等高層壓寶在承漢身上是個錯誤的決定。

支持6人RIIZE的粉絲送了超過190個喪禮花籃。（翻攝自X）支持6人RIIZE的粉絲送了超過190個喪禮花籃。（翻攝自X）

今（12）支持6人RIIZE的粉絲發出3點聲明，希望SM正是粉絲的看法。聲明中表示粉絲支持的是目前的6人組合，承漢團體活動時間不到100日，SM卻選在年底準備參加各大頒獎典禮的時候讓他歸隊，等於讓承漢免費收割成果，對努力辛勤的其他6人不公平。另外，RIIZE的主打市「青春的風格」，承漢出道前爆出的醜聞顯然與定位有落差。最後，粉絲要求SM以人性對待RIIZE，不要把它們當成商品，讓他們在健康環境下活動並不斷茁壯成長。

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