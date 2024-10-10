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娛樂 日韓

黃寅燁自封「疫情世代演員」！男神大方獻出第一次

韓劇《偶然成為家人》黃寅燁（左起）、鄭彩娟、裴賢聖。（愛奇藝國際站提供）韓劇《偶然成為家人》黃寅燁（左起）、鄭彩娟、裴賢聖。（愛奇藝國際站提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《女神降臨》人氣男二黃寅燁在最新韓劇《偶然成為家人》和鄭彩娟、裴賢聖成為毫無血緣關係的一家人，黃寅燁在記者會上顯得特別緊張，不過他大方表示「這是我第一次參加這樣的記者會」，表示會有問必答。

主持人發現黃寅燁在記者會開始前就坐立難安，他坦言心情非常緊張，並解釋自己是「疫情世代的演員」，從《女神降臨》當上男二起，參加的全是「線上記者會」，首次到現場見到大批韓媒，感到意義重大又難忘。

《偶然成為家人》講述無血緣關係的大哥、小妹和二哥原本如家人般共同生活，卻因某些原因分開，直到10年後再重逢，開啟一段浪漫又暖心的故事。

《偶然成為家人》海報。（愛奇藝國際站提供）《偶然成為家人》海報。（愛奇藝國際站提供）

該劇改編自4年前點擊量突破50.1億次的中國戲劇《以家人之名》，導演金勝浩表示：「雖然是翻拍作品，但家庭成員間的共鳴故事不僅限於中國，而是能引起全球觀眾的共鳴。」

金勝浩更大讚韓國演員們充滿魅力，形容三位主演：「黃寅燁擁有如深海般寬廣的內心，鄭彩娟像花朵般充滿能量，而裴賢聖則如雨後天晴般帶來陽光的感覺。」《偶然成為家人》每週三在愛奇藝國際站上架更新。

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