歐陽靖煩惱向兒解釋爸是日本人 4歲新醬回答超暖心

女星歐陽靖經常在社群分享自己的生活點滴與育兒經驗。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星歐陽靖經常在社群分享自己的育兒經驗，近日她透露自己正在找機會和4歲兒子新醬聊聊關於「父親」的事，沒想到新醬表示自己沒什麼興趣，還說出超齡話語讓歐陽靖覺得超暖心。

新醬是歐陽靖和日籍攝影師前夫所生，離婚後歐陽靖帶著新醬和媽媽譚艾珍定居台南，最近有同樣身為國外回台灣的單親媽媽聊起自家孩子好奇「為什麼自己沒有父親」，這讓歐陽靖也開始思考該如何和新醬開口。

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歐陽靖（右）4歲的兒子新醬是個有同理心的小暖男。（翻攝自臉書）

最近幼兒園要求孩子填寫父母國籍，歐陽靖在父親欄寫下了日本國，原本好奇的新醬問歐陽靖在做什麼？歐陽靖覺得機會來了，告訴新醬：「這是在寫小朋友父母的資料啊…你知道你本來有一個Daddy嗎？」沒想到新醬不但知道爸爸是日本人，還知道爸爸後來就沒到台灣來，這讓歐陽靖感到十分訝異，還沒想好如何回答新醬，未料新醬已經開心地去玩玩具，並沒有追問下去。

歐陽靖說，新醬其實把話藏在心裡，有時候在學校和同學發生衝突或者被老師念，回家都會哭，但無論如何就是不肯說出原因，而是選擇自己調整好情緒才告訴歐陽靖：「已經沒事了」。

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從新醬的表現歐陽靖發現他對父親的事並不感興趣，只能等到日後他想談的時候再說。

歐陽靖還分享了新醬的其他暖心小故事，母子倆有次去沖繩，心醬感冒發燒還鼻塞，但卻在歐陽靖面前裝作很有食慾，還不斷稱讚沖繩面很好吃。之後歐陽靖問他麵是什麼味道，新醬才說那天根本吃不出味道，歐陽靖好奇問：「你是希望媽媽不要擔心才假裝很好吃的嗎？」新醬酷酷的說：「我已經沒事了」。許多網友看到新醬如此超齡且情緒穩定的表現，忍不住稱讚歐陽靖生了一個有同理心的小暖男。

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