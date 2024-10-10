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娛樂 最新消息

遭親姊騙光2億！61歲凍齡玉女范怡文近況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕61歲的玉女歌手范怡文曾轉戰服飾業，巔峰時期資本額超過2億台幣，最終卻遭親姊背叛，一夕之間從億萬CEO變成鉅額欠款的債務人，如今回歸演藝圈重新出發，活動演出不斷。

范怡文分享近況。（翰森娛樂提供）范怡文分享近況。（翰森娛樂提供）

去年10月范怡文舉辦「把自己寵壞」演唱會後，26日將出席北捷30民歌演唱會，除了演唱經典歌曲，也會分享平時的健身和保養之道。

外型凍齡的范怡文透露，幾乎每天堅持作息正常，晚上10點就上床睡覺，隔天一早8點運動，維持好身材。

范怡文凍齡近照曝光。（翰森娛樂提供）范怡文凍齡近照曝光。（翰森娛樂提供）

其實去健身房運動是范怡文從20多歲以來的習慣，她說：「很幸運碰到一位非常好的教練帶著我，基本功做得很扎實。」

范怡文表示，天天運動讓自己能夠維持健康的身心靈。至於飲食，范怡文並不忌口，不過堅持先吃蛋白質，接著蔬菜、澱粉，最後才是水果。

范怡文明年2月將參加在台北小巨蛋的「民歌五十演唱會」，期待地說：「不管幾歲到幾歲，唱的是回憶，揮灑的是青春，就是最美好的黃金歲月。」

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