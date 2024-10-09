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娛樂 日韓

日劇男神燒肉店打工！自爆一天生活費僅200元

《解謊偵探少女》鈴鹿央士（左）、松本穗香。（friDay影音提供）《解謊偵探少女》鈴鹿央士（左）、松本穗香。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕秋季檔日劇《解謊偵探少女》改編自銷量突破百萬同名漫畫，由新生代演員鈴鹿央士、松本穗香共同主演，該劇以昭和初期為背景，講述一對擁有超凡能力的偵探搭檔聯手破解謎團的故事。鈴鹿央士最近上節目打戲，還意外透露過往邊打工洗盤子邊演戲的往事。

《解謊偵探少女》故事背景設定在昭和初期，擁有「能分辨他人謊言」特殊能力的浦部鹿乃子（松本穗香 飾），因為這項能力而被故鄉村民排斥，最終離開家鄉。在她落魄至瀕臨餓死的時候，來到九十九夜町，遇見貧困偵探祝左右馬（鈴鹿央士 飾）。左右馬認為鹿乃子的能力對偵探工作極具價值，便邀請她成為助手，開始共同解決各種案件。

鈴鹿央士上節目宣傳戲劇《解謊偵探少女》，他在劇中飾演貧窮偵探。（friDay影音提供）鈴鹿央士上節目宣傳戲劇《解謊偵探少女》，他在劇中飾演貧窮偵探。（friDay影音提供）

劇中飾演貧窮偵探的鈴鹿央士日前上節目宣傳戲劇，回憶起當年曾在燒肉店打工的往事，他透露自己經常光顧的燒肉店，實際上是他在2019年打工的地方，「那時我已經拍了第一部電影還拿到了新人獎，白天參加頒獎典禮、晚上回來打工洗盤子，甚至帶著獎盃去上班，但還是要繼續洗。」

《解謊偵探少女》松本穗香（左）、鈴鹿央士。（friDay影音提供）《解謊偵探少女》松本穗香（左）、鈴鹿央士。（friDay影音提供）

曾與鈴鹿央士合作的鈴木福則在VTR中回憶起五年前兩人的合作經歷，笑說：「鈴鹿當時一邊拍戲一邊靠打工過日子，甚至有段時間每天只靠1000日圓（約台幣216元）生活，有時候還會騎著自行車來我家，和我們一起吃飯。」此外，鈴木還爆料鈴鹿的一些奇特行為，比如「他曾在吃完飯後去公園散步，結果突然開始和螞蟻玩了起來，真的讓我很驚訝。」《解謊偵探少女》從10月8日起每週二於friDay影音跟播。

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