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娛樂 電視

徐乃麟哭了！淚憶汪建民罹癌顧病母 曾出手付清費用

〔記者林欣穎／台北報導〕汪建民先前爆出罹患肺腺癌第四期，癌細胞已擴散至頸椎，並進行電療與化療。遺憾的是，汪建民的妹妹今（8日）發出聲明，表示哥哥住院1個月後昨安詳離世，享年56歲，徐乃麟今日出席活動被問及此事也做出回應，一度哽咽落淚。

徐乃麟談及汪建民哽咽哭了。（記者陳奕全攝）徐乃麟談及汪建民哽咽哭了。（記者陳奕全攝）

徐乃麟感嘆汪建民在確診肺腺癌後，很快便不敵病魔離世，他感慨表示：「人生最大的打擊，不外乎就是事業失敗，遇到巨大挫折，人遇到這些挫折，過不了這些關卡的人很多；汪建民在演藝圈這麼多年，他苦這些年，有人關心他、幫助他嗎？我們不要只在傷口上灑鹽」，隨即他也話鋒一轉表示：「我徐乃麟，你在我傷口上灑鹽，我只會好的更快。」

徐乃麟談及汪建民哽咽哭了。（記者陳奕全攝）徐乃麟談及汪建民哽咽哭了。（記者陳奕全攝）

徐乃麟提到去年才邀汪建民上《挑戰吧大神》，那時候還沒有察覺他身體有異狀，而徐乃麟2年前得知汪母中風失智時，曾直接替汪建民付清每月4萬、半年總共24萬元的安養院費用，還安排他上節目，讓汪建民十分感激，徐乃麟表示，「大的忙我幫不了，媽媽的費用我還可以處理，我叫汪建民先好好解決債務、也不用對外講我幫他」。

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