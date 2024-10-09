「神導」諾蘭IMAX新片再合作麥特戴蒙！鎖定2026年暑期登場

〔記者許世穎／綜合報導〕今年剛以《奧本海默》拿下奧斯卡最佳導演的「神導」克里斯多夫諾蘭，今曝光新片計劃，外媒《Deadline》獨家報導，他將再度與合作該片的環球影業合作，並繼續以IMAX形式推出新片，預計2026年暑期檔期上映，男主角則鎖定了麥特戴蒙。

麥特戴蒙有望主演克里斯多夫諾蘭新片。（美聯社）

《奧本海默》叫好又叫座，在北美票房達到3.29億美金（約台幣105.83億元），全球票房更高達9.75億美金（約台幣313.65億元），並橫掃今年奧斯卡包括最佳影片、導演、男主角、男配角、原創配樂、剪輯和攝影7項大獎成為大贏家。

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導演克里斯多夫諾蘭（中）非常愛使用IMAX格式拍攝電影。（資料照，UIP提供）

新片計劃和過去諾蘭其他作品一樣，目前劇情細節都被謹慎保密，但有消息人士稱該片預計於2025年初開拍，並計劃2026年7月17日上映，和過去諾蘭多部電影的上映檔期相同。

這也將是麥特戴蒙繼《星際效應》、《奧本海默》後第三度與諾蘭合作，且首次擔任諾蘭電影的男主角。而隨著項目正式啟動，也有望吸引大量一線明星，來幫助該片成立另一支全明星陣容。

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