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娛樂 電視

「古裝女神」楊紫出道25年片酬2億 親吐童星遺憾

〔記者李紹綾／台北報導〕「古裝女神」楊紫、范丞丞在青春劇《要久久愛》與一群青梅竹馬建立好友情，大家在歷經分開後重逢，找回彼此的情感及初心，兩人錯過多年再次相遇，不只劇迷著急兩人能夠進一步發展，范丞丞提及「這些時刻」更替角色感到心急，他舉例，比如親嘴還要戴墨鏡的情節安排，當時就想快點吧。

《要久久愛》范丞丞（右）與楊紫（左）初次合作，飾演青梅竹馬。（八大電視提供）《要久久愛》范丞丞（右）與楊紫（左）初次合作，飾演青梅竹馬。（八大電視提供）

回想在《要久久愛》與楊紫拍攝的吻戲過程，范丞丞自認會害羞也會笑場，但是在走戲的時候，因為要想怎麼親，溝通討論姿勢，覺得滿有意思的，正式拍攝時反而不太會害羞或者笑場。但再回看自己劇中這些甜蜜畫面，范丞丞驚呼：「哎呦！那時候怎麼這樣啊！」他坦言，還真的會有點不好意思。

《要久久愛》范丞丞（右）提及再回看劇中和楊紫（左）的甜蜜畫面，覺得會不好意思。（八大電視提供）《要久久愛》范丞丞（右）提及再回看劇中和楊紫（左）的甜蜜畫面，覺得會不好意思。（八大電視提供）

談到和楊紫的初次合作，范丞丞表示之前在活動上有遠遠的見一面，有耳聞她的朋友圈都很有意思，「起初覺得她很穩重、不太愛說話，其實私下接觸後，她性格非常好，像小孩似的。」而且對方做事穩重也很專業，「我覺得她對自己要求很高，然後漂亮大方。」另外，他分享曾當面跟楊紫提及「從小看妳的戲長大的。」女方不僅不會拒絕這種問題，還很大方坦蕩。

《要久久愛》范丞丞（右）回想和楊紫（左）的吻戲，自認會害羞也會笑場。（八大電視提供）《要久久愛》范丞丞（右）回想和楊紫（左）的吻戲，自認會害羞也會笑場。（八大電視提供）

楊紫戲裡飾演勇敢、善良為夢想勇往直前的女孩，角色性格開朗這點和撕下的自己滿相似的。她透露劇中在詮釋17歲的年紀時，導演曾希望楊紫能夠表現出更嗨一點，但她卻有不同想法，「有時會因為這個問題跟導演有一些不同的分歧，因為我會覺得應該有一些內歛。」

《要久久愛》楊紫（左）與范丞丞（右）首度合作。（八大電視提供）《要久久愛》楊紫（左）與范丞丞（右）首度合作。（八大電視提供）

《要久久愛》楊紫劇中角色性格開朗，與自己貼近。（八大電視提供）《要久久愛》楊紫劇中角色性格開朗，與自己貼近。（八大電視提供）

《要久久愛》描述黃瀛子（楊紫飾）、蔣翼（范丞丞飾）還有四位好友們，是一起長大的兒時玩伴，卻因一場意外各奔東西；十二年後，因為好友要結婚，六位朋友再度聚首，也重拾過往的情誼。楊紫說，她羨慕戲裡這六個人從6歲到30歲一直維繫的情感，回首自己每經歷一個求學階段，友誼就隨著時間流逝而漸漸失去聯繫，可能最後保持聯絡的就只剩一、兩個，因此這作品打動她的點，就是原來友誼是永恆的，「在你最艱難的時候，其實最初的那些朋友永遠會站出來保護你。」回想青春時期的遺憾，25年前以童星身分出道的楊紫表示，自己沒有什麼遺憾，但如果能重新再來一遍，可能就是學習跳舞，還有多學習一些語言。

《要久久愛》9日起，每週一至五晚間10點於八大戲劇台播出。

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