晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

鍾欣凌藏「嬸味」大展女人味 「嘗試偷情」緊張到失眠

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁出席華視、公視台語台生活情感劇《拜六禮拜》開鏡儀式， 鍾欣凌為了戲，壓力大到失眠，因為劇中角色和現實生活中差距巨大，「一想到扮演的角色要去偷情了，心情就很緊張。」

丁寧（左起）、孫淑媚、鍾欣凌在《拜六禮拜》挑戰和過往不同的角色。（華視、公視台語台提供）丁寧（左起）、孫淑媚、鍾欣凌在《拜六禮拜》挑戰和過往不同的角色。（華視、公視台語台提供）

丁寧（左起）、孫淑媚、鍾欣凌在《拜六禮拜》挑戰和過往不同的角色。（華視、公視台語台提供）丁寧（左起）、孫淑媚、鍾欣凌在《拜六禮拜》挑戰和過往不同的角色。（華視、公視台語台提供）

鍾欣凌劇中將自己平時「歐巴桑」的一面收起來，展現更多的女人味，且還得面對眾多帥哥們的追求，她笑稱：「已經很久沒跟愛情見到面了，希望可以再把心裡小女孩的東西展現出來，大家都說喜歡胖胖的，都非常努力想要說服我，我真的很難決定。」

丁寧（左起）、鍾欣凌、孫淑媚在《拜六禮拜》挑戰和過往不同的角色。（華視、公視台語台提供）丁寧（左起）、鍾欣凌、孫淑媚在《拜六禮拜》挑戰和過往不同的角色。（華視、公視台語台提供）

丁寧（左起）、李李仁、鍾欣凌、孫淑媚出席《拜六禮拜》開鏡儀式。（華視、公視台語台提供）丁寧（左起）、李李仁、鍾欣凌、孫淑媚出席《拜六禮拜》開鏡儀式。（華視、公視台語台提供）

《拜六禮拜》以三位女主角為主軸，透過她們在人生不同階段的迷惘、自我覺察與情感糾葛，深刻探討現代人如何平衡工作與生活。劇集展現了小鎮的慢活日常，強調陪伴與支持在人生中的重要性，並傳遞了暫停腳步、重新找回自我價值的深刻意涵。這部劇集以現實生活中的壓力解放為核心，探討友情、愛情的真實樣貌，將帶給觀眾深刻的情感共鳴。

丁寧（左起）、李李仁、鍾欣凌、孫淑媚出席《拜六禮拜》開鏡儀式。（華視、公視台語台提供）丁寧（左起）、李李仁、鍾欣凌、孫淑媚出席《拜六禮拜》開鏡儀式。（華視、公視台語台提供）

丁寧（左起）、李李仁、鍾欣凌、孫淑媚出席《拜六禮拜》開鏡儀式。（華視、公視台語台提供）丁寧（左起）、李李仁、鍾欣凌、孫淑媚出席《拜六禮拜》開鏡儀式。（華視、公視台語台提供）

孫淑媚飾演女明星，聊到此次演出的挑戰，表示角色和自己的節奏不太一樣，要放慢自己的生活節奏來去匹配角色，戲裡更挑戰出演床戲，她打趣說：「希望能不NG一次挑戰就成功。」丁寧戲裡接手水電行，她透露非常喜愛這個寫實、貼近生活的角色，「一直認為自己很有喜感，想去挑戰喜劇，宇宙彷彿聽到了我的聲音，讓我拿到了這個角色。」她表示，現在社群網站如此盛行，在各種大房子裡拍照，每個女生的照片都美到不行，但其實都已經和現實生活脫鉤了，在手機上的照片，是給別人看的，我們要接受自己，去過好自己的生活，這樣才是最好的人生。

丁寧（左起）、李李仁、鍾欣凌、孫淑媚出席《拜六禮拜》開鏡儀式。（華視、公視台語台提供）丁寧（左起）、李李仁、鍾欣凌、孫淑媚出席《拜六禮拜》開鏡儀式。（華視、公視台語台提供）

《拜六禮拜》跳脫過往的戲劇思維，以「慢活」作為劇集核心的概念，導演杜政哲表示，其實現代人忙忙碌碌、汲汲營營的人多，大多數人的生活，就像劇中三位女主角一樣，連六日都還是會忘記休息，因此想透過「慢活」這個理念去延伸成劇本，讓觀眾去感受，六日就是要去追尋自己休養和喘息的時間。談到這次和鍾欣凌、丁寧、孫淑媚三位主演合作的契機，杜政哲說：「想要看三位主演跳脫過往的戲路，挑戰和過往不同的角色，像是丁寧過去都常扮演一些媽媽或者都會感比較強的角色，這次就讓她成為更接地氣的水電工，孫淑媚過去則多以苦情的媽媽角色被人銘記，這次則是出演充滿時尚感的女明星，而身為國民婆婆的鍾欣凌，誰能想到竟成為人見人愛的偷情小三。」主演們挑戰和過往出演角色的落差感，也是本劇的亮點之一。

丁寧（左起）、李李仁、鍾欣凌、孫淑媚出席《拜六禮拜》開鏡儀式。（華視、公視台語台提供）丁寧（左起）、李李仁、鍾欣凌、孫淑媚出席《拜六禮拜》開鏡儀式。（華視、公視台語台提供）

丁寧（左起）、李李仁、鍾欣凌、孫淑媚出席《拜六禮拜》開鏡儀式。（華視、公視台語台提供）丁寧（左起）、李李仁、鍾欣凌、孫淑媚出席《拜六禮拜》開鏡儀式。（華視、公視台語台提供）

《拜六禮拜》以彰化二林小鎮為背景，講述三位女性在不同人生階段的自我成長與情感故事，通過三位女性的視角，揭示她們在面對工作、愛情和友情時的挑戰，並展現「慢活」與自我反思的意義，該劇深刻描繪現實生活中的酸甜苦辣，引領觀眾重新審視生活中的愛與平衡。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中