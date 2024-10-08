認了和張鈞甯以結婚為前提交往！柯汶利撇她投資「有就賺爆了」

導演柯汶利。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕知名導演柯汶利執導電影《默殺：無聲之地》拍完7年後終於將在台上映，期間還被中國買走翻拍權由他親自拍攝中國版《默殺》，上映後大賣13.51億人民幣（約台幣61.6億元）。先前一度傳出是由他女友張鈞甯出資，他笑言如果她有投資就賺爆了，「如果有，恭喜她」，提到已見過對方家長更說是「以結婚為前提」和她交往。

《默殺：無聲之地》記者會，宸頤（左起）、紀亮竹、導演柯汶利、張世。（記者胡舜翔攝）

導演柯汶利今（8）日率領台灣版主演宸頤、紀亮竹、張世一同受訪，親解拍攝兩個版本的原因，他說當時台灣版在上海國際電影節展映，很多片商看完非常喜歡，「他們就跟我洽談，願不願意賣翻拍權，後來找導演陸陸續續又回來找到我」，他說換一組演員團隊拍攝也是一個創新的作法，「兩個版本對比也是很新的一種方式，很多導演都有過，是一個很好的習作。」

請繼續往下閱讀...

柯汶利說兩個版本都是自己的小孩，笑說「沒有因為再拍一遍就亂拍。」他說台灣版是自己真正意義上的處女作，「重拍補足了當初的資源匱乏，但當時很多朋友都來幫忙，雖然有些遺憾，但這個版本我也非常喜歡，我很愛這種特別原始、最初的感覺。」成本差異他不便多說，但不諱言差了一個0。

導演柯汶利。（記者胡舜翔攝）

提到版本差異，柯汶利說其實看兩個版本有很大的不一樣，更舉例警探角色，「這個版本張世大哥是最合適的，另一個版本吳鎮宇非常適合，角色背景也不同。」他說7年來從來沒想過無法上映，「我沒有放棄過，像是打不死的蟑螂。」電影去年台北電影節首映後又拖了一年，他解釋是跟中國版同步一個期間一起上，「是一個策略的選擇。」

台灣版由尹馨擔任女主角，中國版則是柯汶利女友張鈞甯，他說自己當初是新導演，所以是被選擇，「新導演沒有選擇演員的權力。」提到張鈞甯，他說是從友誼開始，「我們先合作過劇版《唐人街探案》，各種默契跟信任都有」。至於兩人交往，他也說是從友情慢慢開始，更笑說「可能是因為我們是做電影的，被關注的誇張了一點！」

先前曾有報導指出柯汶利和張鈞甯已見過對方家長，他大方表示兩人交往，見過對方、互相認識是很正常的事，更認了以結婚為前提和她交往，「我對每一段戀情都是很重視的，不是開玩笑的！」

導演柯汶利（左）、張世。（記者胡舜翔攝）

此外，台灣男星汪建民今傳出因肺腺癌過世，享年56歲，曾和他合作單元劇《台灣靈異事件》的張世受訪時才得知消息，感嘆汪建民是一個滿溫暖的人、會讓人感到很自在，更分享最後一次在中國碰到他時，「他走過來，眼神充滿淚水，不知道發生了什麼事，他是個感性的人。」最後表示「我會幫他迴向。」《默殺：無聲之地》10月18日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法