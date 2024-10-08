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娛樂 音樂

才入圍金馬獎最佳男配角 玖壹壹春風生日前再爆喜訊

〔記者陳慧玲／台北報導〕玖壹壹春風明（9日）將過38歲生日，他最近喜事連連，除了以《白衣蒼狗》入圍本屆金馬獎最佳男配角，另外實境節目《歡迎光臨等你來家1》第二季播出也獲得觀眾喜愛，另外他也宣布好消息，將首次推出個人單曲《JDM》，這也是玖壹壹成軍15年來，春風的首支SOLO歌曲。

玖壹壹春風首次推出個人單曲，MV中也秀出車子收藏。（混血兒娛樂提供）玖壹壹春風首次推出個人單曲，MV中也秀出車子收藏。（混血兒娛樂提供）

談到新歌，春風開心說：「我的車 我的歌。」透過MV將自己收集的愛車一次展現。》MV中春風進入車庫，開心跳起舞來，還飛奔撲向愛車，反差萌的演出，粉絲直呼可愛，還有粉絲留言，小時候聽鄭伊健的極速、長大聽春風的《JDM》，覺得春風就是適合這一味。

玖壹壹春風（右）推出新歌，MV中也出現很多他的愛車。（混血兒娛樂提供）玖壹壹春風（右）推出新歌，MV中也出現很多他的愛車。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹春風首次推出個人單曲。（混血兒娛樂提供）玖壹壹春風首次推出個人單曲。（混血兒娛樂提供）

歌迷除了聽到春風的新歌，另外玖壹壹也提醒粉絲，「玖壹壹南北貳路音樂節2024」即將在11月9、10日盛大舉辦，八三夭、王識賢、高爾宣等多組歌手都會參與獻唱。

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