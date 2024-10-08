嚴藝文自揭「20歲就當媽」 奪金鐘「不知該如何演戲」愧對戲后頭銜

〔記者李紹綾／台北報導〕Netflix影集《影后》編導嚴藝文、監製丁長鈺6日出席由Netflix首次與釜山國際電影節（BIFF）合作，匯集亞太地區頂尖創意人才所舉辦的「Creative Asia Forum 亞太區創作者論壇」，與來自韓國、日本、印尼等各地創作者們進行深度交流，不僅向更多海外創作者介紹《影后》，更是一次相互學習的獨家機會。

《影后》編導嚴藝文自曝20歲就演媽，笑稱在演藝圈擁有許多「孩子」。（Netflix提供）

其中同樣是以編劇出身、現任Netflix華語內容總監的Maya Huang 黃怡玫與兩位同樣身為女性創作者的編導嚴藝文及監製丁長鈺，在這場論壇中進行了一場「走進亞洲女性影視創作者的世界」的深度談話，更在談話開始前播放《影后》前導預告時，聽到現場來自各地創作者們此起彼落的笑聲，而被問及一開始是如何有這個構想要來創作關於女演員的故事，編導嚴藝文說：「這其實是我個人最殘酷的生命經驗。」

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《影后》編導嚴藝文、監製丁長鈺與Netflix華語內容總監Maya Huang出席釜山影展亞太區創作者論壇。（Netflix提供）

嚴藝文表示，要追溯到當年得到金鐘獎的肯定後，回到了劇組的拍戲日常，卻發現自己突然變得不知道該怎麼演戲，頓時覺得有點對不起「影后」這個頭銜，不禁開始思考是否要繼續表演這條路，於是開始描寫這個故事，並在監製丁長鈺的促成下，將這段儲存在電腦中的故事真正地製作出來，最後歷時兩年誕生了《影后》這部作品。

《影后》編導嚴藝文、監製丁長鈺與Netflix華語內容總監Maya Huang與亞太地區頂尖創作者相互交流學習。（Netflix提供）

嚴藝文分享，自己在看劇或是創作時，角色與人物的刻畫對她來說是最重要的，與她默契十足的監製夥伴丁長鈺也認同一部戲之所以吸引人，正是因為角色非常真實且立體，這也是她當時在看見這個故事時非常喜歡的原因，「導演創造了十個女性的樣貌，橫跨不同世代，每一個角色都非常立體，即便是像我一樣不是女演員的一般女性，也有辦法從這幾個角色身上，找到能夠共鳴的點。」

《影后》編導嚴藝文、監製丁長鈺與Netflix華語內容總監Maya Huang展開亞洲女性創作者的深度交流。（Netflix提供）

嚴藝文表示，當自己還是一名演員時，台灣還沒有像 Netflix 這樣的串流平台，而且當時許多故事也都聚焦於男性主角，作為一名女演員，大多數時候只是功能性或裝飾性的，「我從20幾歲開始就演媽媽，這些年在娛樂圈裡也不知不覺孕育了多『孩子』了。」她笑說，而近年來隨著 Netflix 和其他串流平台進入市場，我們看到了本土產業的一些變化，「過去女演員的選擇並不多，但現在我們有了更多的類型、更多的角色和更多的選擇，即使現在我還是要演媽媽，演出的方式和詮釋也會不同，我很高興在台灣看到這些變化，讓我們可以講述我真正想講的故事。」

嚴藝文曝《影后》是個人最殘酷的經驗。（Netflix提供）

影集《影后》以演藝圈生存實錄為主軸，揭露光鮮亮麗背後的幕後祕辛，以及這群影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等寫實人生考驗，以及他們該如何生存，11月7日於Netflix播出。

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