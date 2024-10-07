晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

徐乃麟「永不同台」楊繡惠形同封殺 和事佬曾國城做白工

曾國城（左）與徐乃麟。（本報資料照，記者陳奕全攝）曾國城（左）與徐乃麟。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人楊繡惠上徐乃麟主持的節目《天才衝衝衝》時，徐乃麟說了「你最賤」3字惹惱楊繡惠，近日成為熱門話題。楊繡惠也在粉絲頁面、直播當中表示，被人家說「賤」是她不可觸碰的底線，並憤而宣布永不上《天才衝衝衝》。在曾國城出面緩頰下，昨（6）日楊繡惠在直播中道歉，先前出國的徐乃麟也預計在明天出席活動。

相關新聞：楊繡惠直播道歉無端扯到白冰冰 影片現已遭下架原因不明

徐乃麟先前也撂下狠話說今後不再與楊繡惠同台，形同封殺，明日徐乃麟出席公開活動，也是爆發「你最賤」事件後的首次現身，兩人是否能一笑泯恩仇就看明天乃哥怎麼說。

楊繡惠因為徐乃麟「你最賤」3字，一度揚言退休。（翻攝自臉書）楊繡惠因為徐乃麟「你最賤」3字，一度揚言退休。（翻攝自臉書）

昨日曾國城出面當和事佬，楊繡惠一度態度軟化，還說自己都要60歲了，還是沒辦法好好處理事情，感到非常抱歉。沒想到有網友在旁添柴加油提到白冰冰跟徐乃麟，楊繡惠立刻反擊：「喜歡乃哥跟冰冰姐的那你不應該進來，趕快去那邊，請！」一切又陷入僵局，楊繡惠甚至把直播下架，讓曾國城白忙一場。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中