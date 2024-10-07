徐乃麟「永不同台」楊繡惠形同封殺 和事佬曾國城做白工

曾國城（左）與徐乃麟。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人楊繡惠上徐乃麟主持的節目《天才衝衝衝》時，徐乃麟說了「你最賤」3字惹惱楊繡惠，近日成為熱門話題。楊繡惠也在粉絲頁面、直播當中表示，被人家說「賤」是她不可觸碰的底線，並憤而宣布永不上《天才衝衝衝》。在曾國城出面緩頰下，昨（6）日楊繡惠在直播中道歉，先前出國的徐乃麟也預計在明天出席活動。

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徐乃麟先前也撂下狠話說今後不再與楊繡惠同台，形同封殺，明日徐乃麟出席公開活動，也是爆發「你最賤」事件後的首次現身，兩人是否能一笑泯恩仇就看明天乃哥怎麼說。

楊繡惠因為徐乃麟「你最賤」3字，一度揚言退休。（翻攝自臉書）

昨日曾國城出面當和事佬，楊繡惠一度態度軟化，還說自己都要60歲了，還是沒辦法好好處理事情，感到非常抱歉。沒想到有網友在旁添柴加油提到白冰冰跟徐乃麟，楊繡惠立刻反擊：「喜歡乃哥跟冰冰姐的那你不應該進來，趕快去那邊，請！」一切又陷入僵局，楊繡惠甚至把直播下架，讓曾國城白忙一場。

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