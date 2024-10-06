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JSB今市隆二喊「台灣像個家」！ AKIRA讚他跳舞滿分：有需要隨時找我

今市隆二（左）在台開唱，師兄AKIRA助陣讚跳舞100分。（LDH愛夢悅提供）今市隆二（左）在台開唱，師兄AKIRA助陣讚跳舞100分。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本男團「三代目J Soul Brothers」主唱今市隆二今（6日）在新莊Zepp New Taipei開唱，這是他今年第3度來台，直呼台灣已經有「家」的感覺，他此次更準備苦練已久的台語歌《望春風》獻給台灣歌迷，「這是一首很在地的歌曲，我希望台粉能看得很開心！」至於師兄AKIRA則勉勵他「好好學中文」，大讚他的跳舞功力100分，更稱有需要，「我都在現場，有需要再叫我上台！」

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今市隆二出道14年、SOLO也6年了，今年推出個人專輯《R》，還舉行大大小小的演唱會，過去在團體內只是單純唱歌的他，經過6年之後跳舞功力也是一級棒。今市隆二表示跳舞對他來說很開心，以後也會持續下去，不過他認為與團體中的「舞蹈表演者」還差得遠。

今市隆二吸引眾多粉絲接機。（LDH愛夢悅提供）今市隆二吸引眾多粉絲接機。（LDH愛夢悅提供）

被問到身為「舞蹈表演者」的AKIRA會給他的舞蹈實力打幾分，AKIRA思考了一下，表示因為舞蹈表演很主觀，評分有點困難，但還是給他100分！大讚他已經是「舞蹈表演者」等級，更稱非常喜歡今市隆二的MV，很有他個人風格，且願意嘗試新的東西，兼具時髦又酷的一面，希望台灣觀眾有時間能看一下。

今天台北場的演出，是今市隆二今年個人最終場的表演，他回顧2024年，表示今年舉行了各式各樣的活動，見到了許多粉絲，並從去年開始就與AKIRA討論在台灣的演出如何進行比較好，他不認為今天的表演是「集大成」，更像是大家一起把這件事情完成，宛如「旅途終點」，希望能帶給每位觀眾美好的回憶。

AKIRA看到他這麼努力，同樣很感動，表示經過一年的長跑，總算迎來最後一站。昨天才帶師弟團「THE JET BOY BANGERZ」在台南浪人祭表演的AKIRA，表示一點都不累，很開心看到公司年輕的團體前往海外發展，而今市隆二從去年就開始討論要進軍亞洲，「能夠有這樣的夥伴一起努力做這件事情，實在很感動，從他身上獲得很多東西，持續帶領整個公司。」

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