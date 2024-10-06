AKIRA回台南了「這是第二故鄉」！ 子弟兵TJBB「不畏颱風」嗨爆台灣

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本團體EXILE AKIRA & THE JET BOY BANGERZ於昨（5日）登上在台南舉行的「2024浪人祭Vagabond Festival」舞台，師兄AKIRA特別現身助陣，今天（6日）詢問AKIRA久違回到台南的心情？他表示台南是他的第二個故鄉，覺得很懷念，開心又興奮。

AKIRA（中率領「TJBB」THE JET BOY BANGERZ在台南浪人祭演出。（浪人祭提供）

這是TJBB首次參加海外音樂節，吸引來自台灣和日本的大批粉絲朝聖，由於受到颱風影響，原定於10月4日（五）的演出被迫取消，臨時調整至10月5日（六）早上開唱。而在演出當天天氣轉晴，活動也得以順利進行。

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AKIRA（右）率子弟兵演出，特別賣力。（浪人祭提供）

將台南視為第二個故鄉的AKIRA表示：「我希望能帶給受到這場颱風影響而受災或感到不安的人們一些勇氣和力量。同時，也希望能為了那些為這場音樂節花費長時間準備的相關工作人員和台南當民眾，盡一點心力。因此，最終決定因颱風影響還不知是否能如期舉辦的情況下，飛來台灣參加演出。」TJBB甚至也在班機被取消後，還是另覓其他航空公司於風雨中抵台準備演出。

EXILE AKIRA & THE JET BOY BANGERZ從原本的「浪人祭劍獅舞台」的首日閉幕演出嘉賓，變成了首日開場嘉賓，當介紹影片開始播放時，場內傳出一片驚呼，隨後TJBB成員率先亮相。從他們的出道曲《Jettin'》開始，並演唱了動畫《青之壬生狼》的片尾曲《UNBREAKABLE》，以其震撼的表演力瞬間點燃了一早的現場氣氛。

「TJBB」THE JET BOY BANGERZ佐藤陽（中） 曾在台灣居住4年，中文能力很不錯。（浪人祭提供）

兒時曾在台北居住過4年的佐藤陽用中文向觀眾問候，說道：「我們是THE JET BOY BANGERZ！我曾在10歲前住在台灣，能以藝人的身分回到這裡演出我非常開心！我會全力以赴，讓初次見到我們的觀眾也能支持我們！」隨著他的熱情發言，表演進入了原創舞曲的環節。演出中段EXILE AKIRA登場，隨後與TJBB 10位成員一起表演了EXILE的《Heads or Tails》和《Ti Amo》，再次將現場氣氛推向高潮。

最後還翻唱了與AKIRA合作過多次的五月天的代表作《OAOA》，使現場氣氛達到最高潮。表演進入最後尾聲，以EXILE代表曲《Choo Choo TRAIN》為現場再度加溫，AKIRA也藉此機會將熱情和祝福送給第二個故鄉台南，為浪人祭的開場畫下了華麗句點。

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