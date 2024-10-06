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娛樂 音樂

糗大了！ 吳克群中國演出講錯地名：吃了沒文化的虧

吳克群中國演出講錯地名。（翻攝自微博）吳克群中國演出講錯地名。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕吳克群昨（5）日在中國湖北省仙桃市參加音樂節，唱完之後就立刻向粉絲請罪，坦承演出前開了直播，並在直播中念錯該城市地名。最近他到不同城鎮演出就會穿上寫有當地地名的T恤，昨天他身上穿的T恤地名也寫錯，真的超尷尬，之後吳克群自嘲：吃了沒文化的虧。

吳克群中國演出講錯地名，直呼「吃了沒文化的虧」。（翻攝自微博）吳克群中國演出講錯地名，直呼「吃了沒文化的虧」。（翻攝自微博）

除了在舞台上道歉外，演唱會結束後吳克群也趕緊在微博發文再次道歉，可見態度相當謹慎。吳克群昨天演出的地點是湖北省仙桃沔（音同免）陽，，吳克群把「丏」誤認為「丐」。吳克群道歉：「剛剛直播的時候吃了沒有文化的虧，講成仙桃『丐』陽，不好意思，仙桃『沔』陽的朋友們，再次跟大家說聲不好意思。」

吳克群為了念錯地名頻頻道歉。（翻攝自微博）吳克群為了念錯地名頻頻道歉。（翻攝自微博）

吳克群念到「沔」的時候還特地加重、加大音量，還在台上深深一鞠躬，誠意十足。下了舞台之後吳克群還在微博po文，又重複「吃了沒文化的虧，再次不好意思」並稱仙桃沔陽是個可愛的小鎮。

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