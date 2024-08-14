林郁婷為國爭光！母深情獻唱《人生公路》 感慨辛苦路必孤單

廖秀宸（圖）上節目獻唱詹雅雯的《人生公路》，吐露女兒林郁婷一路走來的心路歷程。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷奪下巴黎奧運女子57公斤級金牌，她憑藉實力反擊國際霸凌，更為台灣締造史上首面奧運拳擊金牌紀錄。林郁婷昨（13日）凱旋歸國，她的母親廖秀宸感謝外界祝福與關心，近日也在節目中感性演唱詹雅雯的《人生公路》，吐露女兒這一路以來的心路歷程，令許多網友都相當動容。

林郁婷的金牌之路荊棘滿佈，接連遭受國際媒體、作家JK羅琳、美國前總統川普等名人，針對性別議題發表妄言，又遭他國選手侮辱嘲諷，無端遭「世界級公審、霸凌」，仍披荊斬棘為台灣奪下史上首面拳擊金牌。

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對此，林郁婷的母親廖秀宸也感到相當不捨，日前在節目上演唱「金曲歌后」詹雅雯的歌曲《人生公路》，訴說著母女倆一路走來的心緒，歌詞提到「人生的公路直直行，成功的路治叼一段，出外人本錢是打拚，志氣是唯一的靠山。」此意境與林郁婷堅持奮戰到底的運動家精神更是如出一徹。

「辛苦之路就是孤單一個人。」這句歌詞意指凡事都要靠自己，格外觸動到廖秀宸的心，而背後的大螢幕兩旁，更顯示林郁婷在擂台上奮鬥，以及奪下金牌贏得勝利的模樣，讓許多網友相當動容數度看到哭。林郁婷頂住國際壓力，以實力反擊霸凌，不只母親看在眼裡，就連原唱詹雅雯也在賽後發文大讚。

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