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大霈媽媽中暑導致中風！求網友集氣：住院10天瘦5公斤

大霈、温貞菱（記者潘少棠攝）大霈、温貞菱（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大霈」李霈瑜日前在社群媒體上請大家為媽媽集氣，今和温貞菱宣傳八大新戲《妳是我的姐妹》，被問及此事，她透露是因為媽媽中暑，竟導致小中風。

她指出64歲的媽媽身體原本很硬朗，近日因中暑引起中風，「她極度暈眩，會嘔吐、吃不下，一天昏睡22小時」，住院住了10天，2周內瘦5公斤，幸好如今已恢復健康，她也呼籲大家不要小看中暑帶來的後遺症，尤其不太會流汗的人。

大霈、温貞菱（記者潘少棠攝）大霈、温貞菱（記者潘少棠攝）

她也提到2年前爸爸罹癌，自己和姊姊都輪翻照看爸爸，大霈笑說自己從小就愛欺負姊姊，長大回頭看才發現自己很欠揍，恰巧也呼應新戲她和温貞菱飾演個性大相逕庭又不對盤的姊妹，其中温貞菱飾演魯蛇妹妹，戲裡幾乎都素顏演出，還要畫雀斑，大霈則是性格高冷的姊姊，為了角色，她在片場和其他人保持距離，無法暢快聊天。

此外，温貞菱和孫沁岳交往1年多後分手，未再傳出新戀情，她自稱「現在一個人生活蠻開心的」，被問到是否有追求者？她委婉指出現在確實有追求者，但她沒有想要進入一段關係。

大霈、温貞菱（記者潘少棠攝）大霈、温貞菱（記者潘少棠攝）

她也提到自己第一次接演《妳是我的姐妹》這類情緒張力爆發張狂的角色，當初會接演是因為角色有股傻勁，「做到滿分，但其他人眼裡微不足道，把自己擺在很後面的位置」。

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